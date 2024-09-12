Соратник главного свердловского коммуниста погиб в зоне СВО. Фото

В зоне СВО погиб глава отделения КПРФ в Кировграде Дмитрий Ежов

12 сентября 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Ежов погиб в бою за донецкий поселок (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соратник секретаря свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева, глава комсомольского отделения в Кировграде Дмитрий Ежов погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. О смерти и жизни политика рассказал сам Ивачев в социальных сетях. «На фронтах специальной военной операции героически погиб свердловский комсомолец Дмитрий Ежов. Сердце бойца перестало биться, но его пример, его борьба и его подвиг останутся с нами навсегда», — написал вице-спикер заксо на своей странице в соцсети «ВКонтакте», добавив, что солдат погиб 9 августа в бою за донецкий поселок Желанное. Ежова мобилизовали в 2022 году. Его отправили на защиту южных рубежей. Дмитрий вел большую гуманитарную работу, был на связи с бойцами и просил товарищей о помощи. Через него отправили на фронт несколько автомобилей и тонны гуманитарной помощи. По словам Ивачева, возглавляя отделение КПРФ в Кировграде, Ежов возрождал пионерскую организацию. Он также окончил суворовское военное училище, занимался поисковой деятельностью и помогал создавать военно-патриотические клубы. страница Александра Ивачева в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соратник секретаря свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева, глава комсомольского отделения в Кировграде Дмитрий Ежов погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. О смерти и жизни политика рассказал сам Ивачев в социальных сетях. «На фронтах специальной военной операции героически погиб свердловский комсомолец Дмитрий Ежов. Сердце бойца перестало биться, но его пример, его борьба и его подвиг останутся с нами навсегда», — написал вице-спикер заксо на своей странице в соцсети «ВКонтакте», добавив, что солдат погиб 9 августа в бою за донецкий поселок Желанное. Ежова мобилизовали в 2022 году. Его отправили на защиту южных рубежей. Дмитрий вел большую гуманитарную работу, был на связи с бойцами и просил товарищей о помощи. Через него отправили на фронт несколько автомобилей и тонны гуманитарной помощи. По словам Ивачева, возглавляя отделение КПРФ в Кировграде, Ежов возрождал пионерскую организацию. Он также окончил суворовское военное училище, занимался поисковой деятельностью и помогал создавать военно-патриотические клубы.