«Интерфакс»: Медведев попал в список кандидатов в совет директоров «Ростелекома»

12 сентября 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев — один из кандидатов в совет директоров «Ростелекома» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев стал одним из кандидатов на включение в совет директоров крупной телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком». Эта информация была указана в материалах, представленных к годовому собранию акционеров компании. «Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев включен в список кандидатов в совет директоров ПАО „Ростелеком“», — пишет «Интерфакс». Ранее имя Медведева отсутствовало в списке кандидатов, представленном для голосования в августе. Вместе с тем, из списка были исключены другие значимые фигуры, такие как вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. На данный момент в совет директоров «Ростелекома» выдвинуты 11 кандидатов на 11 мест. Ранее «Ростелеком» изменил условия пропуска трафика телефонной связи на местном уровне для других операторов связи в ряде регионов, пишет «Национальная служба новостей». При этом, по словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, если оператор сомневается в правомерности изменений, то может подать жалобу в Роскомнадзор и ФАС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев стал одним из кандидатов на включение в совет директоров крупной телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком». Эта информация была указана в материалах, представленных к годовому собранию акционеров компании. «Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев включен в список кандидатов в совет директоров ПАО „Ростелеком“», — пишет «Интерфакс». Ранее имя Медведева отсутствовало в списке кандидатов, представленном для голосования в августе. Вместе с тем, из списка были исключены другие значимые фигуры, такие как вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. На данный момент в совет директоров «Ростелекома» выдвинуты 11 кандидатов на 11 мест. Ранее «Ростелеком» изменил условия пропуска трафика телефонной связи на местном уровне для других операторов связи в ряде регионов, пишет «Национальная служба новостей». При этом, по словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, если оператор сомневается в правомерности изменений, то может подать жалобу в Роскомнадзор и ФАС.