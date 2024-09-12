«Интерфакс»: Медведев попал в список кандидатов в совет директоров «Ростелекома»

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев — один из кандидатов в совет директоров «Ростелекома» Фото:

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев стал одним из кандидатов на включение в совет директоров крупной телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком». Эта информация была указана в материалах, представленных к годовому собранию акционеров компании.

«Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев включен в список кандидатов в совет директоров ПАО „Ростелеком“», — пишет «Интерфакс». Ранее имя Медведева отсутствовало в списке кандидатов, представленном для голосования в августе.

Вместе с тем, из списка были исключены другие значимые фигуры, такие как вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. На данный момент в совет директоров «Ростелекома» выдвинуты 11 кандидатов на 11 мест.

Ранее «Ростелеком» изменил условия пропуска трафика телефонной связи на местном уровне для других операторов связи в ряде регионов, пишет «Национальная служба новостей». При этом, по словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, если оператор сомневается в правомерности изменений, то может подать жалобу в Роскомнадзор и ФАС.

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев стал одним из кандидатов на включение в совет директоров крупной телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком». Эта информация была указана в материалах, представленных к годовому собранию акционеров компании. «Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев включен в список кандидатов в совет директоров ПАО „Ростелеком“», — пишет «Интерфакс». Ранее имя Медведева отсутствовало в списке кандидатов, представленном для голосования в августе. Вместе с тем, из списка были исключены другие значимые фигуры, такие как вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов. На данный момент в совет директоров «Ростелекома» выдвинуты 11 кандидатов на 11 мест. Ранее «Ростелеком» изменил условия пропуска трафика телефонной связи на местном уровне для других операторов связи в ряде регионов, пишет «Национальная служба новостей». При этом, по словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, если оператор сомневается в правомерности изменений, то может подать жалобу в Роскомнадзор и ФАС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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