Внупол ХМАО начал очередной раунд переговоров по выборам главы Нефтеюганска. Источники «Погон» отмечают, что первые точки соприкосновения с теневым мэром города — депутатом окружной думы Степаном Пыталевым — найдены.
«Обе стороны настроены на компромисс, чтобы четвертая попытка избрать градоначальника оказалась успешной. Из-за срывов репутационные потери несут обе стороны. Есть информация, что на этот раз Пыталев готов не чинить препятствий кандидату, который будет выбран окружными властями. Но эта фигура сейчас определяется», — говорит инсайдер.
Получить комментарий Пыталева на момент публикации новости не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства. Ряд информаторов подтвердил, что переговоры идут, но конкретики по кандидату «никакой пока еще нет».
В департаменте внутренней политики в ответ на запрос URA.RU отметили, что глава города избирается депутатами местной думы из числа кандидатов, подавших заявку и одобренных на первом этапе комиссией. «Старт приема документов от претендентов на пост главы города начинается в пятницу, 13 сентября, и продлится до 27 сентября», — уточнили в ДВП.
Ранее URA.RU писало, что политблок ХМАО сдал новому губернатору Руслану Кухаруку тест на профпригодность. Говорить об успешных результатах финального экзамена можно будет, когда в Нефтеюганске выберут главу города.
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