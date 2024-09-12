Культура стала оружием, власти Запада теряют человеческий облик: главные заявления Путина в Петербурге

Путин: культура превратилась в оружие политических элит

12 сентября 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин высказался о мировой культуре в ходе Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин 12 сентября выступил на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Лидер государства высказался о мировой культуре в глобальном плане. По его словам, западные политики использует ее политических целях, постепенно теряя человеческий облик. В свою очередь Россия объединяет различные культуры мира, формируя межнациональное единство. URA.RU приводит главные заявления Путина с выступления на форуме. Оружие политических элит По словам президента РФ, на Западе происходит политизирование культуры. Политики превращают ее в оружие в своих интригах. «Культура находится под постоянным давлением и угрозой размывания. Прежде всего из-за беспрецедентной политизации сферы культуры, превращения ее в оружие геополитических интриг», — подчеркнул Путин. Он также отметил, что такие политические элиты формируют у населения стран различные формы дискриминации. Причем, как по религиозному, так и этническому признаку. Таким образом и происходит потеря человеческого облика у правящих сил, пояснил президент. Запад оскорбляет религии и традиции разных стран мира В настоящий момент Запад продвигает свою повестку, которая, по своей сути, является оскорблением религий и традиций разных стран, считает российский президент. Он уверен, что такой подход не по душе многим мировым странам. В ответ на это Путин предложил формировать международную инфраструктуру национальных культур. Культурное единство — исток национальной идентичности Владимир Путин отметил, что Россия является самой многонациональной страной. По его словам, в этом состоит мощная, созидательная сила. И это единство является истоком национальной идентичности и духовной силы. Также российский глава подчеркнул, что хоть РФ и защищает свои ценности, но никогда не боролась с чужими взглядами. «Мы не боремся против каких-то других ценностей. Мы поддерживаем свои», — сказал он. В России строятся тысячи мечетей и синагог В настоящий момент в России строятся тысячи мечетей и синагог, подчеркнул президент страны. По его словам, это является беспроцентным случаем за всю историю страны. «Разумеется, ни в царской России, ни в советской России такого, конечно, не было», — сказал Путин. Он также подытожил, что число желающих переехать в РФ подальше от «извращений» Запада, растет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин 12 сентября выступил на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Лидер государства высказался о мировой культуре в глобальном плане. По его словам, западные политики использует ее политических целях, постепенно теряя человеческий облик. В свою очередь Россия объединяет различные культуры мира, формируя межнациональное единство. URA.RU приводит главные заявления Путина с выступления на форуме. По словам президента РФ, на Западе происходит политизирование культуры. Политики превращают ее в оружие в своих интригах. «Культура находится под постоянным давлением и угрозой размывания. Прежде всего из-за беспрецедентной политизации сферы культуры, превращения ее в оружие геополитических интриг», — подчеркнул Путин. Он также отметил, что такие политические элиты формируют у населения стран различные формы дискриминации. Причем, как по религиозному, так и этническому признаку. Таким образом и происходит потеря человеческого облика у правящих сил, пояснил президент. В настоящий момент Запад продвигает свою повестку, которая, по своей сути, является оскорблением религий и традиций разных стран, считает российский президент. Он уверен, что такой подход не по душе многим мировым странам. В ответ на это Путин предложил формировать международную инфраструктуру национальных культур. Владимир Путин отметил, что Россия является самой многонациональной страной. По его словам, в этом состоит мощная, созидательная сила. И это единство является истоком национальной идентичности и духовной силы. Также российский глава подчеркнул, что хоть РФ и защищает свои ценности, но никогда не боролась с чужими взглядами. «Мы не боремся против каких-то других ценностей. Мы поддерживаем свои», — сказал он. В настоящий момент в России строятся тысячи мечетей и синагог, подчеркнул президент страны. По его словам, это является беспроцентным случаем за всю историю страны. «Разумеется, ни в царской России, ни в советской России такого, конечно, не было», — сказал Путин. Он также подытожил, что число желающих переехать в РФ подальше от «извращений» Запада, растет.