Путин поручил обновить госпитали в России. Видео

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил провести программу реновации медицинских учреждений Фото:

Российский президент Владимир Путин поручил создать программу реновации медицинских учреждений в России с участием руководителей ведущих военно-медицинских объектов. Помимо этого он призвал заняться строительством новых медучреждения при Минобороны РФ. Соответствующее поручение он дал во время визита в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге.

«Нам, безусловно, нужно сделать целую программу реновации медицинских учреждений, а также привести в порядок медучреждений Министерства обороны. Конечно, это потребует определенных ресурсов, а денег всегда не хватает, но это святое дело, мы обязательно найдем ресурсы», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и начальником медакадемии Евгением Крюковым.

Российский президент подчеркнул важность появления новых медучреждений в стране при военном министерстве, так как в настоящий момент там проходят лечение участники спецоперации на Украине. Путин подчеркнул, что этот вопрос будет также на контроле руководителей ведущих военно-медицинских учреждений.

Владимир Путин неоднократно показывал свое особое внимание к работе медучреждений в стране. Например, 21 августа он посетил новый Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Учреждение называли флагманским проектом в развитии детского здравоохранения Московской области. Кроме того, в России делается упор на поддержку участников СВО.

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Российский президент Владимир Путин поручил создать программу реновации медицинских учреждений в России с участием руководителей ведущих военно-медицинских объектов. Помимо этого он призвал заняться строительством новых медучреждения при Минобороны РФ. Соответствующее поручение он дал во время визита в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге. «Нам, безусловно, нужно сделать целую программу реновации медицинских учреждений, а также привести в порядок медучреждений Министерства обороны. Конечно, это потребует определенных ресурсов, а денег всегда не хватает, но это святое дело, мы обязательно найдем ресурсы», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и начальником медакадемии Евгением Крюковым. Российский президент подчеркнул важность появления новых медучреждений в стране при военном министерстве, так как в настоящий момент там проходят лечение участники спецоперации на Украине. Путин подчеркнул, что этот вопрос будет также на контроле руководителей ведущих военно-медицинских учреждений. Владимир Путин неоднократно показывал свое особое внимание к работе медучреждений в стране. Например, 21 августа он посетил новый Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Учреждение называли флагманским проектом в развитии детского здравоохранения Московской области. Кроме того, в России делается упор на поддержку участников СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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