Продюсера Клавы Коки разгневала попытка сделать ее иноагентом. Видео

Пашу заступился за Клаву Коку, которую требуют признать иноагентом

12 сентября 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Пашу назвал новости о певице ложью, которая порочит честь и достоинство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Продюсер екатеринбургской певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова) Пашу (Павел Курьянов — генеральный директор и соучредитель музыкального лейбла Black Star Inc) пришел в ярость из-за призыва признать певицу иноагентом. Эмоциональное видео было опубликовано в telegram-канале девушки. «Сегодня практически уже Клаву Коку, моего артиста, признали иноагентом, потому что она выступала год назад в Германии, и приводится какие-то левые данные, почему они призывают к ответственности… Теперь давайте по факту… Наш организатор в Германии — это русский человек, и он никакого отношения к указанным людям не имеет. Указанных людей мы не знаем, слышать никогда не слышали. Это полное вранье!.. Приводится пример каких-то евро. За это мероприятие русский человек рассчитывался на счет компании русскими рублями, есть подтверждающие документы», — говорит Пашу. Информация о призыве признать Клаву Коку и других артистов иноагентами начала распространяться в СМИ 12 сентября. Сообщалось, что федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) настаивает на проверке деятельности Коки после ее выступлений в Германии. Якобы организаторы данных концертов, семейная пара Кинс, подозреваются в поддержке ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продюсер екатеринбургской певицы Клавы Коки (Клавдия Высокова) Пашу (Павел Курьянов — генеральный директор и соучредитель музыкального лейбла Black Star Inc) пришел в ярость из-за призыва признать певицу иноагентом. Эмоциональное видео было опубликовано в telegram-канале девушки. «Сегодня практически уже Клаву Коку, моего артиста, признали иноагентом, потому что она выступала год назад в Германии, и приводится какие-то левые данные, почему они призывают к ответственности… Теперь давайте по факту… Наш организатор в Германии — это русский человек, и он никакого отношения к указанным людям не имеет. Указанных людей мы не знаем, слышать никогда не слышали. Это полное вранье!.. Приводится пример каких-то евро. За это мероприятие русский человек рассчитывался на счет компании русскими рублями, есть подтверждающие документы», — говорит Пашу. Информация о призыве признать Клаву Коку и других артистов иноагентами начала распространяться в СМИ 12 сентября. Сообщалось, что федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) настаивает на проверке деятельности Коки после ее выступлений в Германии. Якобы организаторы данных концертов, семейная пара Кинс, подозреваются в поддержке ВСУ.