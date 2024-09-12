Доносчики атаковали Клаву Коку из-за концертов в Германии

Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) требуют проверить екатеринбургскую певицу Клаву Коку (Клавдия Высокова) из-за ее концертов в Германии, организатор которых поддерживает ВСУ. Информация об этом появилась в Telegram.
«Организаторами концертов выступает семейная пара — Алексей и Надежда Кинс. Первый о политике почти не высказывался, а вторая постоянно осуждала Россию, так как сама родом из Незалежной. Плюс донатила часть доходов украинской армии», — передает telegram-канал Mash.
Отмечается, что в октябре прошлого года Высокова выступала в разных городах Германии в рамках музыкального фестиваля Glamotion. По данным канала, певица получала гонорары в евро.
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