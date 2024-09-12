Доносчики атаковали Клаву Коку из-за концертов в Германии

ФПБК написал донос на Клаву Коку из-за концертов в Германии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
Клава Кока получала гонорары в евро Фото:

Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) требуют проверить екатеринбургскую певицу Клаву Коку (Клавдия Высокова) из-за ее концертов в Германии, организатор которых поддерживает ВСУ. Информация об этом появилась в Telegram.

«Организаторами концертов выступает семейная пара — Алексей и Надежда Кинс. Первый о политике почти не высказывался, а вторая постоянно осуждала Россию, так как сама родом из Незалежной. Плюс донатила часть доходов украинской армии», — передает telegram-канал Mash.

Отмечается, что в октябре прошлого года Высокова выступала в разных городах Германии в рамках музыкального фестиваля Glamotion. По данным канала, певица получала гонорары в евро.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) требуют проверить екатеринбургскую певицу Клаву Коку (Клавдия Высокова) из-за ее концертов в Германии, организатор которых поддерживает ВСУ. Информация об этом появилась в Telegram. «Организаторами концертов выступает семейная пара — Алексей и Надежда Кинс. Первый о политике почти не высказывался, а вторая постоянно осуждала Россию, так как сама родом из Незалежной. Плюс донатила часть доходов украинской армии», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что в октябре прошлого года Высокова выступала в разных городах Германии в рамках музыкального фестиваля Glamotion. По данным канала, певица получала гонорары в евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...