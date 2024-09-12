Пропавший в Челябинске мальчик найден живым в центре города

Полиция: противоправных действий в отношении ребенка не совершалось
В Челябинске пропавший 12 сентября десятилетний мальчик найден живым в центре города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Мальчик нашелся, с ним все хорошо. Его нашел полицейский патруль у Дворца культуры железнодорожников», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ранее о пропаже мальчика объявил поисковый отряд «ЛизаАлерт». По их данным, ребенок ушел в неизвестном направлении в светло-зеленой куртке.
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