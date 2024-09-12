Пропавший в Челябинске мальчик найден живым в центре города

12 сентября 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Полиция: противоправных действий в отношении ребенка не совершалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске пропавший 12 сентября десятилетний мальчик найден живым в центре города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мальчик нашелся, с ним все хорошо. Его нашел полицейский патруль у Дворца культуры железнодорожников», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее о пропаже мальчика объявил поисковый отряд «ЛизаАлерт». По их данным, ребенок ушел в неизвестном направлении в светло-зеленой куртке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске пропавший 12 сентября десятилетний мальчик найден живым в центре города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мальчик нашелся, с ним все хорошо. Его нашел полицейский патруль у Дворца культуры железнодорожников», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее о пропаже мальчика объявил поисковый отряд «ЛизаАлерт». По их данным, ребенок ушел в неизвестном направлении в светло-зеленой куртке.