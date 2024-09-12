Пропавший в Челябинске мальчик найден живым в центре города

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Первомайский концерт в ЦПКиО им. Гагарина. Челябинск , патруль, полиция
Полиция: противоправных действий в отношении ребенка не совершалось Фото:

В Челябинске пропавший 12 сентября десятилетний мальчик найден живым в центре города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Мальчик нашелся, с ним все хорошо. Его нашел полицейский патруль у Дворца культуры железнодорожников», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее о пропаже мальчика объявил поисковый отряд «ЛизаАлерт». По их данным, ребенок ушел в неизвестном направлении в светло-зеленой куртке.

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В Челябинске пропавший 12 сентября десятилетний мальчик найден живым в центре города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мальчик нашелся, с ним все хорошо. Его нашел полицейский патруль у Дворца культуры железнодорожников», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее о пропаже мальчика объявил поисковый отряд «ЛизаАлерт». По их данным, ребенок ушел в неизвестном направлении в светло-зеленой куртке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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