Евкуров: в трех приграничных областях создают отряды для проведения КТО

Во всех трех приграничных регионах продолжают создаться добровольческие Боевые армейские резервы страны (БАРС), они называются «Барс — Курск», «Барс — Белгород» и «Барс — Брянск». Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
«Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии контртеррористической операции. Добровольцы решают задачи и с оружием в руках, и без оружия», — приводит РБК заявление Евкурова.
В ходе поездки в Московский военный округ Евкуров проверил процесс формирования добровольческого отряда «Барс-Курск». Он также подчеркнул, что подготовка отрядов требует доработки и строительства некоторых учебных объектов.
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