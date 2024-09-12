Евкуров: в трех приграничных областях создают отряды для проведения КТО

12 сентября 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Участники КТО будут оказывать помощь населению Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Во всех трех приграничных регионах продолжают создаться добровольческие Боевые армейские резервы страны (БАРС), они называются «Барс — Курск», «Барс — Белгород» и «Барс — Брянск». Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. «Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии контртеррористической операции. Добровольцы решают задачи и с оружием в руках, и без оружия», — приводит РБК заявление Евкурова. В ходе поездки в Московский военный округ Евкуров проверил процесс формирования добровольческого отряда «Барс-Курск». Он также подчеркнул, что подготовка отрядов требует доработки и строительства некоторых учебных объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во всех трех приграничных регионах продолжают создаться добровольческие Боевые армейские резервы страны (БАРС), они называются «Барс — Курск», «Барс — Белгород» и «Барс — Брянск». Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. «Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии контртеррористической операции. Добровольцы решают задачи и с оружием в руках, и без оружия», — приводит РБК заявление Евкурова. В ходе поездки в Московский военный округ Евкуров проверил процесс формирования добровольческого отряда «Барс-Курск». Он также подчеркнул, что подготовка отрядов требует доработки и строительства некоторых учебных объектов.