Евкуров: в трех приграничных областях создают отряды для проведения КТО

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, каска, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Участники КТО будут оказывать помощь населению Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Во всех трех приграничных регионах продолжают создаться добровольческие Боевые армейские резервы страны (БАРС), они называются «Барс — Курск», «Барс — Белгород» и «Барс — Брянск». Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

«Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии контртеррористической операции. Добровольцы решают задачи и с оружием в руках, и без оружия», — приводит РБК заявление Евкурова.

В ходе поездки в Московский военный округ Евкуров проверил процесс формирования добровольческого отряда «Барс-Курск». Он также подчеркнул, что подготовка отрядов требует доработки и строительства некоторых учебных объектов.

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Во всех трех приграничных регионах продолжают создаться добровольческие Боевые армейские резервы страны (БАРС), они называются «Барс — Курск», «Барс — Белгород» и «Барс — Брянск». Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. «Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии контртеррористической операции. Добровольцы решают задачи и с оружием в руках, и без оружия», — приводит РБК заявление Евкурова. В ходе поездки в Московский военный округ Евкуров проверил процесс формирования добровольческого отряда «Барс-Курск». Он также подчеркнул, что подготовка отрядов требует доработки и строительства некоторых учебных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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