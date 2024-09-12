Евкуров проверил, как готовят контрактников для защиты Курской области. Видео

Евкуров побывал на полигоне добровольческого отряда «Барс-Курск»

12 сентября 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что подготовка добровольческого отряда «Барс-Курск» требует доработки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в ходе поездки в Московский военный округ проверил процесс формирования добровольческого отряда «Барс-Курск». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Мы во всех трех приграничных областях [Белгородской, Брянской и Курской] создаем отряды „Барс“, мы их назвали „Барс-Курск“, „Барс-Белгород“ и „Барс-Брянск“. <…> Сама подготовка, то, что я сейчас увидел, в принципе, требует доработки, с учетом того, что много времени уделяется стрельбе, а здесь должны быть другие вещи, в том числе и специфические», — сказал Евкуров. Его цитату приводит Минобороны в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что подготовка отрядов требует доработки и уточнил, что надо достроить некоторые учебные объекты. По словам Евкурова, добровольческие подразделения будут выполнять разнообразные функции, включая охрану важных объектов и помощь населению. Кроме того, замминистра встретился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым для обсуждения обеспечения и подготовки добровольцев, а также подписания соглашения о взаимодействии между МО РФ и администрацией региона. Ранее сообщалось, что в Белгородской области для защиты региона создадут добровольческий отряд «Барс-Белгород», пишет RT. Сейчас идут подготовка и обучение личного состава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в ходе поездки в Московский военный округ проверил процесс формирования добровольческого отряда «Барс-Курск». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Мы во всех трех приграничных областях [Белгородской, Брянской и Курской] создаем отряды „Барс“, мы их назвали „Барс-Курск“, „Барс-Белгород“ и „Барс-Брянск“. <…> Сама подготовка, то, что я сейчас увидел, в принципе, требует доработки, с учетом того, что много времени уделяется стрельбе, а здесь должны быть другие вещи, в том числе и специфические», — сказал Евкуров. Его цитату приводит Минобороны в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что подготовка отрядов требует доработки и уточнил, что надо достроить некоторые учебные объекты. По словам Евкурова, добровольческие подразделения будут выполнять разнообразные функции, включая охрану важных объектов и помощь населению. Кроме того, замминистра встретился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым для обсуждения обеспечения и подготовки добровольцев, а также подписания соглашения о взаимодействии между МО РФ и администрацией региона. Ранее сообщалось, что в Белгородской области для защиты региона создадут добровольческий отряд «Барс-Белгород», пишет RT. Сейчас идут подготовка и обучение личного состава.