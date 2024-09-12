Times: Байден разрешит ВСУ ударить по России неамериканским оружием

12 сентября 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Байден не разрешит использовать для ударов по РФ американское оружие Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден не допустит использования американских ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России, однако может не возражать против применения британских и французских ракет Storm Shadow и Scalp. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на свои источники. «Байден не будет мешать использованию британских и французских ракет для атак в глубине российской территории, если Лондон и Париж проявят такую инициативу», — передает источник, пишет The Times. По его словам, Британии не нужна поддержка других западных стран для того, чтобы разрешить наносить удары вглубь территории РФ. При этом отмечается, то президент САШ не разрешит использовать американское оружие. Ранее Британия разрешила использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву наносить удары вглубь страны будет означать вступление Евросоюза, НАТО и США в войну с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден не допустит использования американских ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России, однако может не возражать против применения британских и французских ракет Storm Shadow и Scalp. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на свои источники. «Байден не будет мешать использованию британских и французских ракет для атак в глубине российской территории, если Лондон и Париж проявят такую инициативу», — передает источник, пишет The Times. По его словам, Британии не нужна поддержка других западных стран для того, чтобы разрешить наносить удары вглубь территории РФ. При этом отмечается, то президент САШ не разрешит использовать американское оружие. Ранее Британия разрешила использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву наносить удары вглубь страны будет означать вступление Евросоюза, НАТО и США в войну с Россией.