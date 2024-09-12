Воспитанник ХК «Трактор» Кузнецов не смог забить гол своей бывшей команде

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Мастер-класс Евгения Кузнецова для челябинских школьников на новой дворовой хоккейной коробке. Челябинск, кузнецов евгений
Кузнецов выступил в КХЛ против «Трактора» Фото:

В Санкт-Петербурге закончился матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный СКА принимал челябинский «Трактор». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу «белых медведей». Для челябинских болельщиков главной интригой матча стало участие воспитанника челябинского клуба Евгения Кузнецова на стороне соперника.

«Переход Кузнецова в питерский СКА воспринят челябинскими болельщиками неоднозначно, мягко сказать. Он наш воспитанник, в „Тракторе“ висят его портреты, а сегодня он выступал против родного клуба. Это придавало игре особое настроение. Меньше всего хотелось, чтобы Кузя забивал нам голы, но наши ребята сумели показать настоящее мастерство», — рассказал URA.RU болельщик «Трактора».

В пресс-службе «Трактора» отметили, что встреча завершилась победой в сухую со счетом 3:0. В третьем периоде Максим Шабанов открыл счет. Затем на 12-й минуте периода Виталий Кравцов с передачи Шабанова удвоил преимущество. В конце игрового времени Шабанов вновь отличился и забил гол.

Этот матч является первым для Кузнецова против «Трактора». Ранее бывший скаут сборной России по хоккею Сергей Федотов заявил, что подписание Кузнецовым контракта с СКА стало для челябинских болельщиков ударом по сердцу. Он признался, что многие челябинские болельщики расстроились или «возненавидели Женьку».

Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА из Санкт-Петербурга после 11 сезонов в НХЛ. При этом руководство челябинского «Трактора» вело переговоры о возвращении своего воспитанника в Челябинск. Однако хоккеист выбрал клуб из Санкт-Петербурга.

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В Санкт-Петербурге закончился матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный СКА принимал челябинский «Трактор». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу «белых медведей». Для челябинских болельщиков главной интригой матча стало участие воспитанника челябинского клуба Евгения Кузнецова на стороне соперника. «Переход Кузнецова в питерский СКА воспринят челябинскими болельщиками неоднозначно, мягко сказать. Он наш воспитанник, в „Тракторе“ висят его портреты, а сегодня он выступал против родного клуба. Это придавало игре особое настроение. Меньше всего хотелось, чтобы Кузя забивал нам голы, но наши ребята сумели показать настоящее мастерство», — рассказал URA.RU болельщик «Трактора». В пресс-службе «Трактора» отметили, что встреча завершилась победой в сухую со счетом 3:0. В третьем периоде Максим Шабанов открыл счет. Затем на 12-й минуте периода Виталий Кравцов с передачи Шабанова удвоил преимущество. В конце игрового времени Шабанов вновь отличился и забил гол. Этот матч является первым для Кузнецова против «Трактора». Ранее бывший скаут сборной России по хоккею Сергей Федотов заявил, что подписание Кузнецовым контракта с СКА стало для челябинских болельщиков ударом по сердцу. Он признался, что многие челябинские болельщики расстроились или «возненавидели Женьку». Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА из Санкт-Петербурга после 11 сезонов в НХЛ. При этом руководство челябинского «Трактора» вело переговоры о возвращении своего воспитанника в Челябинск. Однако хоккеист выбрал клуб из Санкт-Петербурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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