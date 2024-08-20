Скаут Федотов заявил, что хоккеист Кузнецов нанес челябинцам «удар ножом по сердцу»

Скаут Федотов: переход Кузнецова в СКА расстроил челябинских болельщиков

Челябинские болельщики расстроились после перехода Евгения Кузнецова в СКА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший скаут сборной России по хоккею Сергей Федотов заявил, что подписание Евгением Кузнецовым контракта с СКА стало для челябинских болельщиков ударом по сердцу. Об этом 20 августа сообщили специализированные издания.

«У меня много знакомых и друзей в Челябинске, и эта тема как ножом по сердцу. Они дико переживают. Многие расстроены, многие Женьку возненавидели», — заявил Федотов изданию «Sports.ru».

В то же время Федотов заявил, что в СКА Кузнецов может войти в топ-3 бомбардиров КХЛ и пожелал ему удачи. Также Федотов уверен, что если бы ему пришлось выбирать, где жить — в Санкт-Петербурге или Челябинске — он выбрал бы Челябинск.

Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА из Санкт-Петербурга после 11 сезонов в НХЛ. При этом руководство челябинского «Трактора» вело переговоры о возвращении своего воспитанника в Челябинск. Однако хоккеист выбрал клуб из Санкт-Петербурга.

Федотов ранее комментировал матчи КХЛ, а также игры НХЛ на платформе «Яндекса». С 2014 по 2018 год Федотов работал в Федерации хоккея России в должности скаута национальной и молодежной сборных.