Скаут Федотов заявил, что хоккеист Кузнецов нанес челябинцам «удар ножом по сердцу»

Бывший скаут сборной России по хоккею Сергей Федотов заявил, что подписание Евгением Кузнецовым контракта с СКА стало для челябинских болельщиков ударом по сердцу. Об этом 20 августа сообщили специализированные издания.
«У меня много знакомых и друзей в Челябинске, и эта тема как ножом по сердцу. Они дико переживают. Многие расстроены, многие Женьку возненавидели», — заявил Федотов изданию «Sports.ru».
В то же время Федотов заявил, что в СКА Кузнецов может войти в топ-3 бомбардиров КХЛ и пожелал ему удачи. Также Федотов уверен, что если бы ему пришлось выбирать, где жить — в Санкт-Петербурге или Челябинске — он выбрал бы Челябинск.
Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА из Санкт-Петербурга после 11 сезонов в НХЛ. При этом руководство челябинского «Трактора» вело переговоры о возвращении своего воспитанника в Челябинск. Однако хоккеист выбрал клуб из Санкт-Петербурга.
Федотов ранее комментировал матчи КХЛ, а также игры НХЛ на платформе «Яндекса». С 2014 по 2018 год Федотов работал в Федерации хоккея России в должности скаута национальной и молодежной сборных.
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