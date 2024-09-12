12 сентября 2024

В Челябинской области наблюдают необычное природное явление. Фото

На Челябинскую область обрушилось северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
Выброс плазмы направлен прямо на Землю Фото:

Из-за высокой солнечной активности жители Челябинской области наблюдают северное сияние. Очевидцы делятся фотографиями магнитной бури в социальных сетях.

«Северное сияние заметили сегодня в Челябинской области. Фотографии необычного природного явления присылают жители Катав-Ивановска, Сатки», — отмечает telegram-канал «Челябинск, который смог».

В РАН ранее предупредили, что 12 сентября Солнце ударит по Земле. Данные показывают, что выброс плазмы направлен прямо на Землю, а его приход ожидается сегодня около 22:00 по московскому времени. Наибольшая интенсивность бури предвидится между 3 и 4 утра. Уровень магнитной бури может достигнуть G1-G2 по 5-балльной шкале, при этом вероятность такого сценария составляет около 70%.

Северным сиянием любуются в разных уголках Челябинской области
Северным сиянием любуются в разных уголках Челябинской области
Фото:
Пик магнитной бури произойдет сегодня в ночные часы
Пик магнитной бури произойдет сегодня в ночные часы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за высокой солнечной активности жители Челябинской области наблюдают северное сияние. Очевидцы делятся фотографиями магнитной бури в социальных сетях. «Северное сияние заметили сегодня в Челябинской области. Фотографии необычного природного явления присылают жители Катав-Ивановска, Сатки», — отмечает telegram-канал «Челябинск, который смог». В РАН ранее предупредили, что 12 сентября Солнце ударит по Земле. Данные показывают, что выброс плазмы направлен прямо на Землю, а его приход ожидается сегодня около 22:00 по московскому времени. Наибольшая интенсивность бури предвидится между 3 и 4 утра. Уровень магнитной бури может достигнуть G1-G2 по 5-балльной шкале, при этом вероятность такого сценария составляет около 70%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...