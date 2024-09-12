Из-за высокой солнечной активности жители Челябинской области наблюдают северное сияние. Очевидцы делятся фотографиями магнитной бури в социальных сетях.
«Северное сияние заметили сегодня в Челябинской области. Фотографии необычного природного явления присылают жители Катав-Ивановска, Сатки», — отмечает telegram-канал «Челябинск, который смог».
В РАН ранее предупредили, что 12 сентября Солнце ударит по Земле. Данные показывают, что выброс плазмы направлен прямо на Землю, а его приход ожидается сегодня около 22:00 по московскому времени. Наибольшая интенсивность бури предвидится между 3 и 4 утра. Уровень магнитной бури может достигнуть G1-G2 по 5-балльной шкале, при этом вероятность такого сценария составляет около 70%.
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