В Челябинской области наблюдают необычное природное явление. Фото

На Челябинскую область обрушилось северное сияние

13 сентября 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

Выброс плазмы направлен прямо на Землю Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Из-за высокой солнечной активности жители Челябинской области наблюдают северное сияние. Очевидцы делятся фотографиями магнитной бури в социальных сетях. «Северное сияние заметили сегодня в Челябинской области. Фотографии необычного природного явления присылают жители Катав-Ивановска, Сатки», — отмечает telegram-канал «Челябинск, который смог». В РАН ранее предупредили, что 12 сентября Солнце ударит по Земле. Данные показывают, что выброс плазмы направлен прямо на Землю, а его приход ожидается сегодня около 22:00 по московскому времени. Наибольшая интенсивность бури предвидится между 3 и 4 утра. Уровень магнитной бури может достигнуть G1-G2 по 5-балльной шкале, при этом вероятность такого сценария составляет около 70%. Северным сиянием любуются в разных уголках Челябинской области telegram-канал «Челябинск, который смог», Павел Ван Фото: Пик магнитной бури произойдет сегодня в ночные часы telegram-канал «Челябинск, который смог», Алексей Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за высокой солнечной активности жители Челябинской области наблюдают северное сияние. Очевидцы делятся фотографиями магнитной бури в социальных сетях. «Северное сияние заметили сегодня в Челябинской области. Фотографии необычного природного явления присылают жители Катав-Ивановска, Сатки», — отмечает telegram-канал «Челябинск, который смог». В РАН ранее предупредили, что 12 сентября Солнце ударит по Земле. Данные показывают, что выброс плазмы направлен прямо на Землю, а его приход ожидается сегодня около 22:00 по московскому времени. Наибольшая интенсивность бури предвидится между 3 и 4 утра. Уровень магнитной бури может достигнуть G1-G2 по 5-балльной шкале, при этом вероятность такого сценария составляет около 70%.