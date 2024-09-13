Адвокат Кати Лель раскрыла, зачем певица подала многомиллионный иск к Кушанашвили

Адвокат Кати Лель пояснила многомиллионный иск к Кушанашвили
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Адвокат Татьяна Галанцева объяснила, чего хочет добиться певица Катя Лель иском к журналисту Отару Кушанашвили
Адвокат Татьяна Галанцева объяснила, чего хочет добиться певица Катя Лель иском к журналисту Отару Кушанашвили Фото:

Адвокат Татьяна Галанцева, представляющая интересы Кати Лель объяснила, чего певица ожидает от суда с Отаром Кушанашвили. Правозащитница в разговоре с корреспондентом URA.RU подчеркнула, что дело не в 6 миллионах рублей, указанных в исковом заявлении.

«Первоначальной задачей по данному иску было все-таки удаление оскорбительного контента и публикация опровержения озвученной Отаром Кушанашвили информации, которая нанесла урон чести и достоинству Кати Лель. Компенсация морального вреда заявлена не как самоцель, а как мера ответственности, которую должен осознать и понести человек за свои противоправные действия.

В свою очередь, сумма компенсации судебных расходов сложилась вне зависимости от волеизъявления Екатерины. Это базовая составляющая любого судебного процесса по восстановлению нарушенного права, которая также призвана к восстановлению справедливости в отношении лица, чье право было нарушено. Поэтому для нас не имеет значения исход дела в отношении финансовой составляющей процесса, это мы оставляем на усмотрение суда, в то время как огромное значение имеет восстановление справедливости в отношении запятнанной репутации, доброго имени, чести и достоинства Екатерины», — объяснила адвокат.

Галанцева сообщила, что за полгода с момента подачи иска, Кушанашвили не выходил на связь с певицей лично. «За него это сделала супруга, в контексте разговора упомянув о возможности мирного урегулирования спора и готовности к диалогу. Однако, адвокат ответчика в дальнейшем не подтвердил какого-либо намерения Отара на мирное урегулирование спора, озвучив лишь, что правовую позицию ответчика мы узнаем в суде», — рассказала Галанцева.

Заседание назначено на 14 октября. Оно состоится в Тушинском районном суде Москвы. Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что исполнительница мирового хита «Мой мармеладный» Катя Лель может уйти в минус после суда.

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Адвокат Татьяна Галанцева, представляющая интересы Кати Лель объяснила, чего певица ожидает от суда с Отаром Кушанашвили. Правозащитница в разговоре с корреспондентом URA.RU подчеркнула, что дело не в 6 миллионах рублей, указанных в исковом заявлении. В свою очередь, сумма компенсации судебных расходов сложилась вне зависимости от волеизъявления Екатерины. Это базовая составляющая любого судебного процесса по восстановлению нарушенного права, которая также призвана к восстановлению справедливости в отношении лица, чье право было нарушено. Поэтому для нас не имеет значения исход дела в отношении финансовой составляющей процесса, это мы оставляем на усмотрение суда, в то время как огромное значение имеет восстановление справедливости в отношении запятнанной репутации, доброго имени, чести и достоинства Екатерины», — объяснила адвокат. Галанцева сообщила, что за полгода с момента подачи иска, Кушанашвили не выходил на связь с певицей лично. «За него это сделала супруга, в контексте разговора упомянув о возможности мирного урегулирования спора и готовности к диалогу. Однако, адвокат ответчика в дальнейшем не подтвердил какого-либо намерения Отара на мирное урегулирование спора, озвучив лишь, что правовую позицию ответчика мы узнаем в суде», — рассказала Галанцева. Заседание назначено на 14 октября. Оно состоится в Тушинском районном суде Москвы. Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник заявила, что исполнительница мирового хита «Мой мармеладный» Катя Лель может уйти в минус после суда.
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