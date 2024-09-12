Арестован руководитель главного военного кладбища РФ: что известно о деле, взятке и фигурантах

Главу мемориала Минобороны Филиппова арестовали по делу о взятке

13 сентября 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

По версии следствия, военный брал взятку около шести лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Басманный суд Москвы постановил арестовать Вячеслава Филиппова, руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России, по обвинению в получении взятки. Обвиняемый свою вину не признает. Подробности громкого дела — в материале URA.RU. Кто такой Вячеслав Филиппов и за что арестован В Москве на два месяца отправлен под стражу руководитель Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны Филиппов. Он обвиняется СКР в получении от бенефициара и гендиректора НПП РДТ (резидент Сколково) Олега Суворова взятки. Как следует из судебных документов, подозреваемый брал деньги от изготавливающей памятники компании. Защита предлагала избрать обвиняемым домашний арест или запрет определенных действий. Заместителем руководителя Федерального военного мемориала господин Филиппов был назначен в 2018 году, а через год возглавил учреждение. В суде адвокат Сергей Алексеев указывал, что его подзащитный, отслуживший полтора десятка лет во внутренних войсках МВД, является ветераном боевых действий, награжден медалью Суворова, имеет отличные характеристики и содержит семью, в которой двое несовершеннолетних детей. Филиппова заключили под стражу до 10 ноября 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Какую взятку, по данным следствия, получил Филиппов По версии следствия, предприниматель Суворов передал господину Филиппову Volkswagen Touareg стоимостью два млн рублей — за подписание с НПП очередного контракта. Компания, являющаяся резидентом Сколково, занимается научными разработками, в том числе в сфере IT-технологий. Однако в суде прозвучало, что договор касался установки памятников и мемориалов. Всего, говорилось в ходатайстве, компания господина Суворова в этот период времени заключила с военным кладбищем девять контрактов. Адвокат отметил, что иномарку господин Филиппов полностью самостоятельно оплатил, о чем имеются показания свидетеля и расписка Как стало известно из оглашенных в суде материалов, уголовное дело о коррупции было возбуждено 10 сентября этого года. Практически сразу обоих фигурантов задержали. В материалах расследования речь идет о событиях 2018—2019 годов. По версии следствия, предприниматель передал Филиппову Volkswagen Touareg Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Что известно о Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» «Пантеон защитников Отечества» был открыт в июне 2013 года и до 2021 года носил название «Федеральное военно-мемориальное кладбище». Расположен в Мытищах Московской области на 4-м километре Осташковского шоссе. Является режимным объектом и находится в ведении Минобороны РФ. Площадь его составляет 55 гектаров. На кладбище действует единый регламент надгробных сооружений — бюст или барельеф. Постамент и его основание изготавливаются из природного камня (гранит черного, красного или серого цветов). В отдельных случаях они изготавливаются из бронзы. Действуют единые требования к оформлению мемориальной плиты для ниши колумбария, которая изготавливается из бронзы или черного гранита. На кладбище похоронены военачальники, деятели военной науки и техники, космонавты и другие лица, внесшие вклад в развитие страны. Среди них последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников, маршалы Дмитрий Язов и Владимир Михалкин, конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, летчик-космонавт Алексей Леонов, бывший глава ЦИКа Владимир Чуров. Военный мемориал в свое время курировал бывший замминистра Дмитрий Булгаков. Сейчас сам находится под стражей по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), пишет газета « Коммерсант ». «Пантеон защитников Отечества» расположен в Мытищах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы постановил арестовать Вячеслава Филиппова, руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России, по обвинению в получении взятки. Обвиняемый свою вину не признает. Подробности громкого дела — в материале URA.RU. В Москве на два месяца отправлен под стражу руководитель Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны Филиппов. Он обвиняется СКР в получении от бенефициара и гендиректора НПП РДТ (резидент Сколково) Олега Суворова взятки. Как следует из судебных документов, подозреваемый брал деньги от изготавливающей памятники компании. Защита предлагала избрать обвиняемым домашний арест или запрет определенных действий. Заместителем руководителя Федерального военного мемориала господин Филиппов был назначен в 2018 году, а через год возглавил учреждение. В суде адвокат Сергей Алексеев указывал, что его подзащитный, отслуживший полтора десятка лет во внутренних войсках МВД, является ветераном боевых действий, награжден медалью Суворова, имеет отличные характеристики и содержит семью, в которой двое несовершеннолетних детей. По версии следствия, предприниматель Суворов передал господину Филиппову Volkswagen Touareg стоимостью два млн рублей — за подписание с НПП очередного контракта. Компания, являющаяся резидентом Сколково, занимается научными разработками, в том числе в сфере IT-технологий. Однако в суде прозвучало, что договор касался установки памятников и мемориалов. Всего, говорилось в ходатайстве, компания господина Суворова в этот период времени заключила с военным кладбищем девять контрактов. Адвокат отметил, что иномарку господин Филиппов полностью самостоятельно оплатил, о чем имеются показания свидетеля и расписка Как стало известно из оглашенных в суде материалов, уголовное дело о коррупции было возбуждено 10 сентября этого года. Практически сразу обоих фигурантов задержали. В материалах расследования речь идет о событиях 2018—2019 годов. «Пантеон защитников Отечества» был открыт в июне 2013 года и до 2021 года носил название «Федеральное военно-мемориальное кладбище». Расположен в Мытищах Московской области на 4-м километре Осташковского шоссе. Является режимным объектом и находится в ведении Минобороны РФ. Площадь его составляет 55 гектаров. На кладбище действует единый регламент надгробных сооружений — бюст или барельеф. Постамент и его основание изготавливаются из природного камня (гранит черного, красного или серого цветов). В отдельных случаях они изготавливаются из бронзы. Действуют единые требования к оформлению мемориальной плиты для ниши колумбария, которая изготавливается из бронзы или черного гранита. На кладбище похоронены военачальники, деятели военной науки и техники, космонавты и другие лица, внесшие вклад в развитие страны. Среди них последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников, маршалы Дмитрий Язов и Владимир Михалкин, конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, летчик-космонавт Алексей Леонов, бывший глава ЦИКа Владимир Чуров. Военный мемориал в свое время курировал бывший замминистра Дмитрий Булгаков. Сейчас сам находится под стражей по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), пишет газета «Коммерсант».