В Госдуму внесут проект о платном образовании для иностранцев

13 сентября 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили обучать детей мигрантов за деньги Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Госдуму внесут законопроект о введении платного образования для иностранных граждан в России. Документ находится в распоряжении URA.RU. Депутаты от фракции ЛДПР аргументируют это необходимостью решения проблемы дефицита мест в российских образовательных учреждениях, вызванной увеличением числа детей мигрантов. «Иностранные работники привозят в Россию семьи, бесплатно устраивают детей в образовательные учреждения. Это, в свою очередь, заметно снижает уровень воспитательной работы и усвоения учебных программ российскими школьниками. В большинстве случаев дети мигрантов слабо владеют или вообще не знают русский язык», — указывается в пояснительной записке к законопроекту. Законопроект предполагает введение платы за все виды образования для детей иностранцев, включая дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и профессиональное обучение. Авторы инициативы аргументируют это необходимостью решения проблемы дефицита мест в российских образовательных учреждениях, вызванной увеличением числа детей мигрантов. Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят вопрос об увеличении времени нахождения в браке для иностранных граждан для получения гражданства. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагается увеличить время нахождения в браке для получения гражданства РФ с года до двух лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесут законопроект о введении платного образования для иностранных граждан в России. Документ находится в распоряжении URA.RU. Депутаты от фракции ЛДПР аргументируют это необходимостью решения проблемы дефицита мест в российских образовательных учреждениях, вызванной увеличением числа детей мигрантов. «Иностранные работники привозят в Россию семьи, бесплатно устраивают детей в образовательные учреждения. Это, в свою очередь, заметно снижает уровень воспитательной работы и усвоения учебных программ российскими школьниками. В большинстве случаев дети мигрантов слабо владеют или вообще не знают русский язык», — указывается в пояснительной записке к законопроекту. Законопроект предполагает введение платы за все виды образования для детей иностранцев, включая дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и профессиональное обучение. Авторы инициативы аргументируют это необходимостью решения проблемы дефицита мест в российских образовательных учреждениях, вызванной увеличением числа детей мигрантов. Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят вопрос об увеличении времени нахождения в браке для иностранных граждан для получения гражданства. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагается увеличить время нахождения в браке для получения гражданства РФ с года до двух лет.