12 сентября 2024

В Госдуму внесут проект о платном образовании для иностранцев

© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме предложили обучать детей мигрантов за деньги Фото:

В Госдуму внесут законопроект о введении платного образования для иностранных граждан в России. Документ находится в распоряжении URA.RU. Депутаты от фракции ЛДПР аргументируют это необходимостью решения проблемы дефицита мест в российских образовательных учреждениях, вызванной увеличением числа детей мигрантов.

«Иностранные работники привозят в Россию семьи, бесплатно устраивают детей в образовательные учреждения. Это, в свою очередь, заметно снижает уровень воспитательной работы и усвоения учебных программ российскими школьниками. В большинстве случаев дети мигрантов слабо владеют или вообще не знают русский язык», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предполагает введение платы за все виды образования для детей иностранцев, включая дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и профессиональное обучение. Авторы инициативы аргументируют это необходимостью решения проблемы дефицита мест в российских образовательных учреждениях, вызванной увеличением числа детей мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят вопрос об увеличении времени нахождения в браке для иностранных граждан для получения гражданства. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагается увеличить время нахождения в браке для получения гражданства РФ с года до двух лет.

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В Госдуму внесут законопроект о введении платного образования для иностранных граждан в России. Документ находится в распоряжении URA.RU. Депутаты от фракции ЛДПР аргументируют это необходимостью решения проблемы дефицита мест в российских образовательных учреждениях, вызванной увеличением числа детей мигрантов. «Иностранные работники привозят в Россию семьи, бесплатно устраивают детей в образовательные учреждения. Это, в свою очередь, заметно снижает уровень воспитательной работы и усвоения учебных программ российскими школьниками. В большинстве случаев дети мигрантов слабо владеют или вообще не знают русский язык», — указывается в пояснительной записке к законопроекту. Законопроект предполагает введение платы за все виды образования для детей иностранцев, включая дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и профессиональное обучение. Авторы инициативы аргументируют это необходимостью решения проблемы дефицита мест в российских образовательных учреждениях, вызванной увеличением числа детей мигрантов. Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят вопрос об увеличении времени нахождения в браке для иностранных граждан для получения гражданства. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предлагается увеличить время нахождения в браке для получения гражданства РФ с года до двух лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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