12 сентября 2024

Стало известно, как и кто устанавливал бомбу для убийства Прилепина

«Коммерсант»: для убийства Прилепина преступники заложили мины на дороге
© Служба новостей «URA.RU»
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Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, прилепин захар
Появились новые подробности покушения на писателя Прилепина Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Группа украинских террористов, в которую входил получивший гражданство РФ Александр Пермяков, устроила настоящую охоту на писателя Захара Прилепина. Именно Пермяков заложил противотанковые мины неподалеку от дома писателя по дороге в поселок Пионерский. Об этом стало известно в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда.

«Молодой человек заложил на дороге неподалеку к дому Прилепина две противотанковые мины. Также он дополнительно снабдил мины поражающими элементами из гаек», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на обвинительное заключение. Как говорится в материале, в ходе судебного разбирательства Пермяков признал свою вину.

На покушение Пермякову сотрудник СБУ перечислил один миллион рублей. На эти средства в лесу террорист оборудовал несколько тайников. В них он хранил одежду, продукты, лекарства и велосипед, на котором планировал скрыться.

Пермяков караулил Прилепина 2 и 3 мая в 70 метрах от места предполагаемого подрыва, изучал маршруты писателя. 4 мая он привел в действие взрывное устройство с помощью дистанционного пульта. Из двух бомб взорвалась лишь одна. Сидевший на пассажирском месте товарищ писателя Александр Шубин умер на месте. Прилепин был тяжело ранен.

О том, что Прилепин находится в поселке Пионерский, оперативник СБУ выведал у его 19-летнего сына Игната. Он создал «ВКонтакте» фальшивый аккаунт на имя «Поликарпова Иванка» и от лица выдуманной девушки получил сведения о местонахождении писателя. Полученную информацию он передал Пермякову для совершения теракта.

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Группа украинских террористов, в которую входил получивший гражданство РФ Александр Пермяков, устроила настоящую охоту на писателя Захара Прилепина. Именно Пермяков заложил противотанковые мины неподалеку от дома писателя по дороге в поселок Пионерский. Об этом стало известно в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда. «Молодой человек заложил на дороге неподалеку к дому Прилепина две противотанковые мины. Также он дополнительно снабдил мины поражающими элементами из гаек», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на обвинительное заключение. Как говорится в материале, в ходе судебного разбирательства Пермяков признал свою вину. На покушение Пермякову сотрудник СБУ перечислил один миллион рублей. На эти средства в лесу террорист оборудовал несколько тайников. В них он хранил одежду, продукты, лекарства и велосипед, на котором планировал скрыться. Пермяков караулил Прилепина 2 и 3 мая в 70 метрах от места предполагаемого подрыва, изучал маршруты писателя. 4 мая он привел в действие взрывное устройство с помощью дистанционного пульта. Из двух бомб взорвалась лишь одна. Сидевший на пассажирском месте товарищ писателя Александр Шубин умер на месте. Прилепин был тяжело ранен. О том, что Прилепин находится в поселке Пионерский, оперативник СБУ выведал у его 19-летнего сына Игната. Он создал «ВКонтакте» фальшивый аккаунт на имя «Поликарпова Иванка» и от лица выдуманной девушки получил сведения о местонахождении писателя. Полученную информацию он передал Пермякову для совершения теракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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