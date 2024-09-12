Стало известно, как и кто устанавливал бомбу для убийства Прилепина

«Коммерсант»: для убийства Прилепина преступники заложили мины на дороге

13 сентября 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Появились новые подробности покушения на писателя Прилепина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Группа украинских террористов, в которую входил получивший гражданство РФ Александр Пермяков, устроила настоящую охоту на писателя Захара Прилепина. Именно Пермяков заложил противотанковые мины неподалеку от дома писателя по дороге в поселок Пионерский. Об этом стало известно в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда. «Молодой человек заложил на дороге неподалеку к дому Прилепина две противотанковые мины. Также он дополнительно снабдил мины поражающими элементами из гаек», — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на обвинительное заключение. Как говорится в материале, в ходе судебного разбирательства Пермяков признал свою вину. На покушение Пермякову сотрудник СБУ перечислил один миллион рублей. На эти средства в лесу террорист оборудовал несколько тайников. В них он хранил одежду, продукты, лекарства и велосипед, на котором планировал скрыться. Пермяков караулил Прилепина 2 и 3 мая в 70 метрах от места предполагаемого подрыва, изучал маршруты писателя. 4 мая он привел в действие взрывное устройство с помощью дистанционного пульта. Из двух бомб взорвалась лишь одна. Сидевший на пассажирском месте товарищ писателя Александр Шубин умер на месте. Прилепин был тяжело ранен. О том, что Прилепин находится в поселке Пионерский, оперативник СБУ выведал у его 19-летнего сына Игната. Он создал «ВКонтакте» фальшивый аккаунт на имя «Поликарпова Иванка» и от лица выдуманной девушки получил сведения о местонахождении писателя. Полученную информацию он передал Пермякову для совершения теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа украинских террористов, в которую входил получивший гражданство РФ Александр Пермяков, устроила настоящую охоту на писателя Захара Прилепина. Именно Пермяков заложил противотанковые мины неподалеку от дома писателя по дороге в поселок Пионерский. Об этом стало известно в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда. «Молодой человек заложил на дороге неподалеку к дому Прилепина две противотанковые мины. Также он дополнительно снабдил мины поражающими элементами из гаек», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на обвинительное заключение. Как говорится в материале, в ходе судебного разбирательства Пермяков признал свою вину. На покушение Пермякову сотрудник СБУ перечислил один миллион рублей. На эти средства в лесу террорист оборудовал несколько тайников. В них он хранил одежду, продукты, лекарства и велосипед, на котором планировал скрыться. Пермяков караулил Прилепина 2 и 3 мая в 70 метрах от места предполагаемого подрыва, изучал маршруты писателя. 4 мая он привел в действие взрывное устройство с помощью дистанционного пульта. Из двух бомб взорвалась лишь одна. Сидевший на пассажирском месте товарищ писателя Александр Шубин умер на месте. Прилепин был тяжело ранен. О том, что Прилепин находится в поселке Пионерский, оперативник СБУ выведал у его 19-летнего сына Игната. Он создал «ВКонтакте» фальшивый аккаунт на имя «Поликарпова Иванка» и от лица выдуманной девушки получил сведения о местонахождении писателя. Полученную информацию он передал Пермякову для совершения теракта.