Челябинским налоговикам снова отказали во взыскании долга со «Свидетелей Иеговы в Австрии»*

Челябинский суд отказался взыскивать долг со «Свидетелей Иеговы в Австрии»*

13 сентября 2024 в 07:02 Размер текста - 17 +

Суд установил, что истек установленный срок взыскания Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Межрайонной инспекции ФНС № 32 по Челябинской области арбитражный суд отказал во взыскании недоимки со »«Свидетелей Иеговы в Австрии» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Как свидетельствуют материалы дела, суд налоговики проиграли в связи с истечением срока взыскания. «В удовлетворении требований МИФНС № 32 о взыскании с обособленного подразделения Религиозного объединения „Свидетели Иеговы в Австралии“ отказать в связи с истечением установленного срока взыскания. Решение подлежит немедленному исполнению», — отмечено в судебном решении, которое имеется в распоряжении URA.RU. Спорной является сумма в 23,3 тысячи рублей. Ответчик зарегистрирован в Миассе. Процесс стал вторым, который проиграли налоговики. В июле последовал отказ на другое требование, но размер претензий был еще ниже — 6,5 тыс. рублей. На запрос в июле, когда был подан иск, в офисе налоговой инспекции повторили обстоятельства дела. Получить комментарий ответчика не удалось. Телефон не отвечает, а данные об электронной почте в открытом доступе отсутствуют. Дозвониться до ответчика не удалось. Летом объединение ликвидировалось, и в настоящий момент других сведений о нем не имеется. *Организация «Свидетели Иеговы» признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Межрайонной инспекции ФНС № 32 по Челябинской области арбитражный суд отказал во взыскании недоимки со »«Свидетелей Иеговы в Австрии» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Как свидетельствуют материалы дела, суд налоговики проиграли в связи с истечением срока взыскания. «В удовлетворении требований МИФНС № 32 о взыскании с обособленного подразделения Религиозного объединения „Свидетели Иеговы в Австралии“ отказать в связи с истечением установленного срока взыскания. Решение подлежит немедленному исполнению», — отмечено в судебном решении, которое имеется в распоряжении URA.RU. Спорной является сумма в 23,3 тысячи рублей. Ответчик зарегистрирован в Миассе. Процесс стал вторым, который проиграли налоговики. В июле последовал отказ на другое требование, но размер претензий был еще ниже — 6,5 тыс. рублей. На запрос в июле, когда был подан иск, в офисе налоговой инспекции повторили обстоятельства дела. Получить комментарий ответчика не удалось. Телефон не отвечает, а данные об электронной почте в открытом доступе отсутствуют. Дозвониться до ответчика не удалось. Летом объединение ликвидировалось, и в настоящий момент других сведений о нем не имеется. *Организация «Свидетели Иеговы» признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ.