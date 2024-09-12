12 сентября 2024

Челябинским налоговикам снова отказали во взыскании долга со «Свидетелей Иеговы в Австрии»*

Челябинский суд отказался взыскивать долг со «Свидетелей Иеговы в Австрии»*
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, девушка, женщина, судья, мантия
Суд установил, что истек установленный срок взыскания Фото:

Межрайонной инспекции ФНС № 32 по Челябинской области арбитражный суд отказал во взыскании недоимки со »«Свидетелей Иеговы в Австрии» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Как свидетельствуют материалы дела, суд налоговики проиграли в связи с истечением срока взыскания.

«В удовлетворении требований МИФНС № 32 о взыскании с обособленного подразделения Религиозного объединения „Свидетели Иеговы в Австралии“ отказать в связи с истечением установленного срока взыскания. Решение подлежит немедленному исполнению», — отмечено в судебном решении, которое имеется в распоряжении URA.RU.

Спорной является сумма в 23,3 тысячи рублей. Ответчик зарегистрирован в Миассе. Процесс стал вторым, который проиграли налоговики. В июле последовал отказ на другое требование, но размер претензий был еще ниже — 6,5 тыс. рублей.

На запрос в июле, когда был подан иск, в офисе налоговой инспекции повторили обстоятельства дела. Получить комментарий ответчика не удалось. Телефон не отвечает, а данные об электронной почте в открытом доступе отсутствуют. Дозвониться до ответчика не удалось. Летом объединение ликвидировалось, и в настоящий момент других сведений о нем не имеется.

*Организация «Свидетели Иеговы» признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ.

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Межрайонной инспекции ФНС № 32 по Челябинской области арбитражный суд отказал во взыскании недоимки со »«Свидетелей Иеговы в Австрии» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Как свидетельствуют материалы дела, суд налоговики проиграли в связи с истечением срока взыскания. «В удовлетворении требований МИФНС № 32 о взыскании с обособленного подразделения Религиозного объединения „Свидетели Иеговы в Австралии“ отказать в связи с истечением установленного срока взыскания. Решение подлежит немедленному исполнению», — отмечено в судебном решении, которое имеется в распоряжении URA.RU. Спорной является сумма в 23,3 тысячи рублей. Ответчик зарегистрирован в Миассе. Процесс стал вторым, который проиграли налоговики. В июле последовал отказ на другое требование, но размер претензий был еще ниже — 6,5 тыс. рублей. На запрос в июле, когда был подан иск, в офисе налоговой инспекции повторили обстоятельства дела. Получить комментарий ответчика не удалось. Телефон не отвечает, а данные об электронной почте в открытом доступе отсутствуют. Дозвониться до ответчика не удалось. Летом объединение ликвидировалось, и в настоящий момент других сведений о нем не имеется. *Организация «Свидетели Иеговы» признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ.
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