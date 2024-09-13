Срок давности дела о похищении певца Авраама Руссо истек

13 сентября 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

Авраам Руссо был похищен в январе 2004 года Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Срок давности привлечения к уголовной ответственности борца Тархана Эльдукаева, обвиняемого в похищении и покушении на убийство певца Авраама Руссо, истек. Об этом говорится в постановлении Басманного районного суда города Москвы о продлении ареста, с которым ознакомились журналисты. «Доводы стороны защиты об истечении сроков давности привлечения к уголовной ответственности Эльдукаева, и в этой связи невозможности продления сроков содержания под стражей, суд находит несостоятельными», — уточняется в тексте решения Басманного суда о продлении ареста Эльдукаева, с постановлением ознакомился корреспондент ТАСС. Борец также продолжает находиться под стражей, поскольку проходит проверку на причастность к другим преступлениям. По материалам следствия, Эльдукаев участвовал в попытке похищения Руссо в январе 2004 года и покушении на его жизнь в августе 2006 года. Сам борец вину отрицает. Сейчас его обвиняют в похищении человека (статья 126 УК РФ) и покушении на убийство (статьи 30, 105 УК РФ). В 2004 году бизнесмен Тельман Исмаилов, по данным следствия, обманом заманил Руссо в ресторан «Прага», где избил его и потребовал отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина. Сообщники Исмаилова насильно посадили Руссо в автомобиль и перевезли в дом бизнесмена в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока певец не согласился выполнить все требования. В 2006 году на Руссо было совершено покушение. Его автомобиль был расстрелян из автомата в центре Москвы. В результате погиб охранник певца, а сам Руссо получил четыре ранения, но смог самостоятельно добраться до безопасного места. Помимо Эльдукаева, к совершению этих преступлений были причастны и другие лица, некоторые из которых были осуждены, но освобождены в связи с истечением срока давности. Тельман Исмаилов объявлен в розыск по делу об убийствах по найму. Ранее сообщалось, что Эльдукаев подал ходатайство о приостановлении уголовного преследования для участия в спецоперации на Украине. Он заявил, что готов отправиться на фронт вместе с отрядом из двадцати своих знакомых и родственников. Экипировка для которых будет предоставлена им самим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Срок давности привлечения к уголовной ответственности борца Тархана Эльдукаева, обвиняемого в похищении и покушении на убийство певца Авраама Руссо, истек. Об этом говорится в постановлении Басманного районного суда города Москвы о продлении ареста, с которым ознакомились журналисты. «Доводы стороны защиты об истечении сроков давности привлечения к уголовной ответственности Эльдукаева, и в этой связи невозможности продления сроков содержания под стражей, суд находит несостоятельными», — уточняется в тексте решения Басманного суда о продлении ареста Эльдукаева, с постановлением ознакомился корреспондент ТАСС. Борец также продолжает находиться под стражей, поскольку проходит проверку на причастность к другим преступлениям. По материалам следствия, Эльдукаев участвовал в попытке похищения Руссо в январе 2004 года и покушении на его жизнь в августе 2006 года. Сам борец вину отрицает. Сейчас его обвиняют в похищении человека (статья 126 УК РФ) и покушении на убийство (статьи 30, 105 УК РФ). В 2004 году бизнесмен Тельман Исмаилов, по данным следствия, обманом заманил Руссо в ресторан «Прага», где избил его и потребовал отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина. Сообщники Исмаилова насильно посадили Руссо в автомобиль и перевезли в дом бизнесмена в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока певец не согласился выполнить все требования. В 2006 году на Руссо было совершено покушение. Его автомобиль был расстрелян из автомата в центре Москвы. В результате погиб охранник певца, а сам Руссо получил четыре ранения, но смог самостоятельно добраться до безопасного места. Помимо Эльдукаева, к совершению этих преступлений были причастны и другие лица, некоторые из которых были осуждены, но освобождены в связи с истечением срока давности. Тельман Исмаилов объявлен в розыск по делу об убийствах по найму. Ранее сообщалось, что Эльдукаев подал ходатайство о приостановлении уголовного преследования для участия в спецоперации на Украине. Он заявил, что готов отправиться на фронт вместе с отрядом из двадцати своих знакомых и родственников. Экипировка для которых будет предоставлена им самим.