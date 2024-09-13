Володин объявил НАТО участником конфликта на Украине

По мнению Председателя Госдумы, НАТО не ограничивается поставками оружия, а также отправляет наемников на Украину и диктует ей военные действия
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин обвинил НАТО в прямом участии в конфликте и планировании ударов по территории России. Об этом государственный деятель заявил в соцсетях.
«Раньше это были советники и инструктора, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы», — написал Володин в посте своего официального
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