Володин объявил НАТО участником конфликта на Украине

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Генеральный совет партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
По мнению Председателя Госдумы, НАТО не ограничивается поставками оружия, а также отправляет наемников на Украину и диктует ей военные действия Фото:

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин обвинил НАТО в прямом участии в конфликте и планировании ударов по территории России. Об этом государственный деятель заявил в соцсетях.

«Раньше это были советники и инструктора, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы», — написал Володин в посте своего официального telegram-канала.

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Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин обвинил НАТО в прямом участии в конфликте и планировании ударов по территории России. Об этом государственный деятель заявил в соцсетях. «Раньше это были советники и инструктора, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы», — написал Володин в посте своего официального telegram-канала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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