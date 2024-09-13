Shot: Франция подключает к делу Дурова его брата и вице-президента Telegram

Власти Франции призывают брата основателя Telegram Павла Дурова — Николая Дурова и вице-президента мессенджера Илью Перекопского явиться в Париж для сотрудничества со следствием. Об этом сообщили telegram-каналы.
«Власти Франции вынуждают приехать в Париж брата Павла Дурова и вице-президента Telegram. Их сотрудничество со следствием может ускорить разрешение ситуации с основателем телеги», — заявили в Life.ru со ссылкой на telegram-каналы. Без допроса Николая Дурова и Перекопского и данных ими показаний следствие по делу основателя Telegram затянется минимум на год, сообщили в издании со ссылкой на парижского адвоката Ирину Сидорову.
Их сотрудничество со следствием смягчит судебный приговор Павлу Дурову, уменьшит контроль и за ним и даст ему возможность выезжать в другие страны Евросоюза. Однако это сотрудничество также может привести брата Дурова и вице-президента мессенджера за решетку.
Ранее основатель Telegram сделал первую публикацию с момента своего задержания. Дуров назвал личной целью борьбу с преступниками, пользующимися платформой, сообщает VSE42.RU.
Французский адвокат Дэвид Либескинд заявил, что Дуров может пробыть под судебным надзором до конца расследования. Для уголовных дел во Франции это занимает три-четыре года, пишет деловое издание «Взгляд».
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