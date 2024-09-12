У хозяйки пчелиной фермы в Сысерти появились сотни союзников в войне с «Газпромом»

Жители Сысерти создали петицию против «Газпрома» в защиту пчелиной фермы

13 сентября 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

На пасеке живет пять миллионов пчел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Петицию в поддержку эко-комплекса «Уральская пчелка» в Сысерти подписали 800 человек, они хотят помочь владелице бизнеса Татьяне Каркачевой в конфликте с компанией «Газпром», которая хочет выселить пасеку с участка. Об этом URA.RU рассказала хозяйка комплекса. «Мы создали петицию, чтобы привлечь внимание. Люди нас поддерживают. „Газпром“ заявил, что никакого конфликта между фермой и компанией нет, но это не так, он есть со мной, с жителями Сысерти, туристами Свердловской области и Правительством, которое поддержало меня финансово в начале развития эко-комплекса», — поделилась Каркачева. Жители запустили петицию на платформе change.org, там они призывают не выселять хозяйство, которое ежегодно производит около четырех тонн меда и привлекает в город туристов. Конфликт между «Уральской пчелкой» и «Газпромом» разгорелся в январе 2024-го. «Газпром трансгаз Екатеринбург» требовал от Каркачевой убрать улья с участка, которые стоят вблизи газопровода, однако юристы эко-комплекса утверждают, что нарушений нет, так как пасека находится в 120 метрах от газопровода и не нарушает свод правил эксплуатации оборудования. За помощью команда комплекса отправилась к Куйвашеву. В конце августа на заседании суда «Газпром» отказал владелице в мировом соглашении. Кроме этого, компания затянула сроки проведения экспертизы для поиска нарушений в расположении ульев и других строений относительно газопровода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Петицию в поддержку эко-комплекса «Уральская пчелка» в Сысерти подписали 800 человек, они хотят помочь владелице бизнеса Татьяне Каркачевой в конфликте с компанией «Газпром», которая хочет выселить пасеку с участка. Об этом URA.RU рассказала хозяйка комплекса. «Мы создали петицию, чтобы привлечь внимание. Люди нас поддерживают. „Газпром“ заявил, что никакого конфликта между фермой и компанией нет, но это не так, он есть со мной, с жителями Сысерти, туристами Свердловской области и Правительством, которое поддержало меня финансово в начале развития эко-комплекса», — поделилась Каркачева. Жители запустили петицию на платформе change.org, там они призывают не выселять хозяйство, которое ежегодно производит около четырех тонн меда и привлекает в город туристов. Конфликт между «Уральской пчелкой» и «Газпромом» разгорелся в январе 2024-го. «Газпром трансгаз Екатеринбург» требовал от Каркачевой убрать улья с участка, которые стоят вблизи газопровода, однако юристы эко-комплекса утверждают, что нарушений нет, так как пасека находится в 120 метрах от газопровода и не нарушает свод правил эксплуатации оборудования. За помощью команда комплекса отправилась к Куйвашеву. В конце августа на заседании суда «Газпром» отказал владелице в мировом соглашении. Кроме этого, компания затянула сроки проведения экспертизы для поиска нарушений в расположении ульев и других строений относительно газопровода.