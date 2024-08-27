«Отказали в мировом соглашении»: «Газпром» не пошел на уступки хозяйке пчелиной фермы в Сысерти

«Газпром» отказался от мирового соглашения с хозяйкой пчелиной фермы в Сысерти

27 августа 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Потерпевшая сторона предложила перенести ульи от газопровода (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Газпром трансгаз Екатеринбург» отказалась от мирового соглашения с владелицей эко-комплекса «Уральская пчелка» в Сысерти (Свердловская область), ульи которого якобы мешают газопроводу. Об этом URA.RU рассказала адвокат потерпевшей Евгения Кротова. «Мы заявляли ходатайство о принятии мер для заключения мирового соглашения. Суд отказал нам в удовлетворении. Мы считаем, что судья предвзято относится к этому делу. Предлагаемое мировое соглашение подразумевало под собой перенос строений без ущерба для деятельности пчеловодства, однако нам отказали даже в предложении мирового соглашения», — рассказала Кротова. Адвокат считает, что условия могли бы подойти «Газпрому», так как они не нарушают права компании. Кроме этого, «Газпром трансгаз Екатеринбург» затягивает и сроки проведения экспертизы для поиска нарушений в расположении ульев и других строений относительно газопровода. «Экспертиза была назначена в июне, к моменту 27 августа онаю. до сих пор не проведена», заявила адвокат. Дату осмотра, по словам адвоката, по-прежнему не назначена, однако хозяйка фермы надеется, что к следующему заседанию все необходимые замеры будут проведены и результаты им предоставят. Ранее URA.RU рассказывало, что «Газпром трансгаз Екатеринбург» требует от Каркачевой убрать улья с участка, которые стоят вблизи газопровода, компания подала иск в суд. Юристы владелицы эко-комплекса уверяют, что нарушений нет, так как пасека находится в 120 метрах от газопровода и не относится ни к одной из 17 категорий, попадающих под свод правил эксплуатации оборудования. За помощью в разрешении ситуации потерпевшая намерена обратиться к чиновникам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Газпром трансгаз Екатеринбург» отказалась от мирового соглашения с владелицей эко-комплекса «Уральская пчелка» в Сысерти (Свердловская область), ульи которого якобы мешают газопроводу. Об этом URA.RU рассказала адвокат потерпевшей Евгения Кротова. «Мы заявляли ходатайство о принятии мер для заключения мирового соглашения. Суд отказал нам в удовлетворении. Мы считаем, что судья предвзято относится к этому делу. Предлагаемое мировое соглашение подразумевало под собой перенос строений без ущерба для деятельности пчеловодства, однако нам отказали даже в предложении мирового соглашения», — рассказала Кротова. Адвокат считает, что условия могли бы подойти «Газпрому», так как они не нарушают права компании. Кроме этого, «Газпром трансгаз Екатеринбург» затягивает и сроки проведения экспертизы для поиска нарушений в расположении ульев и других строений относительно газопровода. «Экспертиза была назначена в июне, к моменту 27 августа онаю. до сих пор не проведена», заявила адвокат. Дату осмотра, по словам адвоката, по-прежнему не назначена, однако хозяйка фермы надеется, что к следующему заседанию все необходимые замеры будут проведены и результаты им предоставят. Ранее URA.RU рассказывало, что «Газпром трансгаз Екатеринбург» требует от Каркачевой убрать улья с участка, которые стоят вблизи газопровода, компания подала иск в суд. Юристы владелицы эко-комплекса уверяют, что нарушений нет, так как пасека находится в 120 метрах от газопровода и не относится ни к одной из 17 категорий, попадающих под свод правил эксплуатации оборудования. За помощью в разрешении ситуации потерпевшая намерена обратиться к чиновникам.