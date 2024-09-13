Подполье: в Одессе у железнодорожной станции произошел взрыв

Ночью 13 сентября у железнодорожной станции на окраине Одессы произошел взрыв. По сообщению координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, там находятся склады ВСУ, которые принимают военные грузы.
О взрыве на восточной окраине города сообщил телеканал «24», в Одессе работала воздушная тревога. Вскоре местные жители рассказала о взрывах.
«После прилета к месту взрыва направились более десятка „скорых“ и с аэродрома „Школьный“ вылетел вертолет, который тоже направился к месту взрыва. Потом вертолет улетел в направлении Румынии/Молдавии», — сообщил Лебедев РИА Новости. По его словам, также нанесен удар по порту Черноморска.
Ранее Лебедев сообщил, что пророссийские агенты подполья помогли уничтожить колонну ВСУ. Они следили за ней на протяжении примерно 160 километров на территории Украины и передали данные о ее дислокации российским военным.
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