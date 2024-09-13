Военкор Поддубный, на которого ВСУ совершили покушение, выписался из больницы

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Евгения Поддубного доставили в институт имени Склифосовского восьмого августа Фото:
новость из сюжета
Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, на которого было совершено покушение украинскими военными, выписали из больницы. Об этом сообщают российские СМИ.

«Военкора Евгения Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского», — передает корреспондент РИА Новости. Детали о его самочувствии не уточняются.

Поддубный был тяжело ранен седьмого августа в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сначала он был доставлен в Курскую областную больницу с тяжелыми ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета. Поддубный долго оставался в тяжелом состоянии. Его перевезли в институт имени Склифосовского для лечения.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что военкор был целенаправленно атакован. Его съемочная группа не пострадала.

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Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, на которого было совершено покушение украинскими военными, выписали из больницы. Об этом сообщают российские СМИ. «Военкора Евгения Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского», — передает корреспондент РИА Новости. Детали о его самочувствии не уточняются. Поддубный был тяжело ранен седьмого августа в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сначала он был доставлен в Курскую областную больницу с тяжелыми ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета. Поддубный долго оставался в тяжелом состоянии. Его перевезли в институт имени Склифосовского для лечения. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что военкор был целенаправленно атакован. Его съемочная группа не пострадала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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