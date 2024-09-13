Военкор Поддубный, на которого ВСУ совершили покушение, выписался из больницы

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, на которого было совершено покушение украинскими военными, выписали из больницы. Об этом сообщают российские СМИ.
«Военкора Евгения Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского», — передает корреспондент РИА Новости. Детали о его самочувствии не уточняются.
Поддубный был тяжело ранен седьмого августа в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сначала он был доставлен в Курскую областную больницу с тяжелыми ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета. Поддубный долго оставался в тяжелом состоянии. Его перевезли в институт имени Склифосовского для лечения.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что военкор был целенаправленно атакован. Его съемочная группа не пострадала.
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