Возвращение авторитета приведет к переделу сфер влияния в Екатеринбурге

13 сентября 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

В столицу Урала возвращается криминальный авторитет Философ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возвращение в Екатеринбург авторитета Александра Стеценко (прозвище — Философ) может привести к переделу сфер влияния в криминальных кругах. По словам источника URA.RU, сильнее всего под удар может попасть авторитет-решала Марсель Гасанов. «Говорят, что Стеценко на дух не переносит Гасанова. С его приездом дела у Марселя существенно станут хуже, он может лишиться своего влияния. Определенно, будет передел власти. Стеценко — очень умный, и прежде чем действовать, он все тщательно просчитает», — сказал собеседник агентства. Новость по теме Соратник бывшего вора в законе Трофы возвращается в Екатеринбург По его словам, Гасанов в курсе, что Философ собирается в Екатеринбург. «Но он особо не переживает, потому что ему якобы гарантировали, что Стеценко не вернется», — заключил инсайдер. В распоряжении агентства не оказалось контактов Стеценко и Гасанова. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. Философ родом из Крыма. Долгое время он считался соратником бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). В 2010-м Стеценко вышел из мест лишения свободы, отбыв наказание за применение насилия и незаконный оборот наркотиков. После этого его «выдавили» с территории РФ, и он вернулся в Крым (на тот момент еще украинский). Там, по слухам, он собирал бойцов для рэкета и крышевания бизнеса. Гасанов отбывал наказание на разбой, а также был осужден за незаконное хранение оружия. Свой срок он отбывал в колонии Ивделя, где начал обрастать специфическими связями. После освобождения Марсель осел в Екатеринбурге. С его именем связывают множество криминальных конфликтов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возвращение в Екатеринбург авторитета Александра Стеценко (прозвище — Философ) может привести к переделу сфер влияния в криминальных кругах. По словам источника URA.RU, сильнее всего под удар может попасть авторитет-решала Марсель Гасанов. «Говорят, что Стеценко на дух не переносит Гасанова. С его приездом дела у Марселя существенно станут хуже, он может лишиться своего влияния. Определенно, будет передел власти. Стеценко — очень умный, и прежде чем действовать, он все тщательно просчитает», — сказал собеседник агентства. По его словам, Гасанов в курсе, что Философ собирается в Екатеринбург. «Но он особо не переживает, потому что ему якобы гарантировали, что Стеценко не вернется», — заключил инсайдер. В распоряжении агентства не оказалось контактов Стеценко и Гасанова. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. Философ родом из Крыма. Долгое время он считался соратником бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). В 2010-м Стеценко вышел из мест лишения свободы, отбыв наказание за применение насилия и незаконный оборот наркотиков. После этого его «выдавили» с территории РФ, и он вернулся в Крым (на тот момент еще украинский). Там, по слухам, он собирал бойцов для рэкета и крышевания бизнеса. Гасанов отбывал наказание на разбой, а также был осужден за незаконное хранение оружия. Свой срок он отбывал в колонии Ивделя, где начал обрастать специфическими связями. После освобождения Марсель осел в Екатеринбурге. С его именем связывают множество криминальных конфликтов.