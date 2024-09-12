12 сентября 2024

Возвращение авторитета приведет к переделу сфер влияния в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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В столицу Урала возвращается криминальный авторитет Философ (архивное фото) Фото:

Возвращение в Екатеринбург авторитета Александра Стеценко (прозвище — Философ) может привести к переделу сфер влияния в криминальных кругах. По словам источника URA.RU, сильнее всего под удар может попасть авторитет-решала Марсель Гасанов.

«Говорят, что Стеценко на дух не переносит Гасанова. С его приездом дела у Марселя существенно станут хуже, он может лишиться своего влияния. Определенно, будет передел власти. Стеценко — очень умный, и прежде чем действовать, он все тщательно просчитает», — сказал собеседник агентства.

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Соратник бывшего вора в законе Трофы возвращается в Екатеринбург

По его словам, Гасанов в курсе, что Философ собирается в Екатеринбург. «Но он особо не переживает, потому что ему якобы гарантировали, что Стеценко не вернется», — заключил инсайдер.

В распоряжении агентства не оказалось контактов Стеценко и Гасанова. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться.

Философ родом из Крыма. Долгое время он считался соратником бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). В 2010-м Стеценко вышел из мест лишения свободы, отбыв наказание за применение насилия и незаконный оборот наркотиков. После этого его «выдавили» с территории РФ, и он вернулся в Крым (на тот момент еще украинский). Там, по слухам, он собирал бойцов для рэкета и крышевания бизнеса.

Гасанов отбывал наказание на разбой, а также был осужден за незаконное хранение оружия. Свой срок он отбывал в колонии Ивделя, где начал обрастать специфическими связями. После освобождения Марсель осел в Екатеринбурге. С его именем связывают множество криминальных конфликтов.

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Возвращение в Екатеринбург авторитета Александра Стеценко (прозвище — Философ) может привести к переделу сфер влияния в криминальных кругах. По словам источника URA.RU, сильнее всего под удар может попасть авторитет-решала Марсель Гасанов. «Говорят, что Стеценко на дух не переносит Гасанова. С его приездом дела у Марселя существенно станут хуже, он может лишиться своего влияния. Определенно, будет передел власти. Стеценко — очень умный, и прежде чем действовать, он все тщательно просчитает», — сказал собеседник агентства. По его словам, Гасанов в курсе, что Философ собирается в Екатеринбург. «Но он особо не переживает, потому что ему якобы гарантировали, что Стеценко не вернется», — заключил инсайдер. В распоряжении агентства не оказалось контактов Стеценко и Гасанова. URA.RU готово предоставить им возможность высказаться. Философ родом из Крыма. Долгое время он считался соратником бывшего вора в законе Андрея Трофимова (Трофы). В 2010-м Стеценко вышел из мест лишения свободы, отбыв наказание за применение насилия и незаконный оборот наркотиков. После этого его «выдавили» с территории РФ, и он вернулся в Крым (на тот момент еще украинский). Там, по слухам, он собирал бойцов для рэкета и крышевания бизнеса. Гасанов отбывал наказание на разбой, а также был осужден за незаконное хранение оружия. Свой срок он отбывал в колонии Ивделя, где начал обрастать специфическими связями. После освобождения Марсель осел в Екатеринбурге. С его именем связывают множество криминальных конфликтов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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