Свердловского мэра с темным прошлым сменил «варяг» из ХМАО

Мэром Тугулыма избрали Алексея Поздеева, который переехал из ХМАО
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Заседание городской думы. Пермь, депутат, чиновник, правительство, дума, администрация
Алексей Поздеев был врио главы Тугулыма после того, как прошлый ушел в отставку Фото:

Как и анонсировало URA.RU, пост мэра Тугулыма (Свердловская область), который был вакантным после отставки Николая Черепанова, занял замглавы по ЖКХ Алексей Поздеев, ранее работавший в Ханты-Мансийской автономном округе. Эту информацию URA.RU подтвердил спикер местной думы Олег Онищенко, а также сам Поздеев.

«Алексей Николаевич Поздеев был избран большинством голосов — за него проголосовало 13 из 15 депутатов», — рассказал Онищенко.

Поздеев работает в тугулымской администрации с 2022 года, с апреля 2023 года в должности замглавы по вопросам ЖКХ. Сюда он переехал из ХМАО, где был главой Кондинского района. В целом же в органах власти работает с 1997 года. В Тугулым переехал, получив предложение о работе.

Предыдущий глава округа Николай Черепанов ушел в отставку после того, как депутаты второй год подряд не приняли его годовой отчет. Этому предшествовал долгий конфликт с местными элитами, которых Черепанов якобы планомерно ограничивал в возможностях. При этом решение депутатов стало полной неожиданностью для губернаторской резиденции — мэр уверял, что договорился со всеми.

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Как и анонсировало URA.RU, пост мэра Тугулыма (Свердловская область), который был вакантным после отставки Николая Черепанова, занял замглавы по ЖКХ Алексей Поздеев, ранее работавший в Ханты-Мансийской автономном округе. Эту информацию URA.RU подтвердил спикер местной думы Олег Онищенко, а также сам Поздеев. «Алексей Николаевич Поздеев был избран большинством голосов — за него проголосовало 13 из 15 депутатов», — рассказал Онищенко. Поздеев работает в тугулымской администрации с 2022 года, с апреля 2023 года в должности замглавы по вопросам ЖКХ. Сюда он переехал из ХМАО, где был главой Кондинского района. В целом же в органах власти работает с 1997 года. В Тугулым переехал, получив предложение о работе. Предыдущий глава округа Николай Черепанов ушел в отставку после того, как депутаты второй год подряд не приняли его годовой отчет. Этому предшествовал долгий конфликт с местными элитами, которых Черепанов якобы планомерно ограничивал в возможностях. При этом решение депутатов стало полной неожиданностью для губернаторской резиденции — мэр уверял, что договорился со всеми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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