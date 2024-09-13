Свердловского мэра с темным прошлым сменил «варяг» из ХМАО

Мэром Тугулыма избрали Алексея Поздеева, который переехал из ХМАО

13 сентября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Алексей Поздеев был врио главы Тугулыма после того, как прошлый ушел в отставку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, пост мэра Тугулыма (Свердловская область), который был вакантным после отставки Николая Черепанова, занял замглавы по ЖКХ Алексей Поздеев, ранее работавший в Ханты-Мансийской автономном округе. Эту информацию URA.RU подтвердил спикер местной думы Олег Онищенко, а также сам Поздеев. «Алексей Николаевич Поздеев был избран большинством голосов — за него проголосовало 13 из 15 депутатов», — рассказал Онищенко. Поздеев работает в тугулымской администрации с 2022 года, с апреля 2023 года в должности замглавы по вопросам ЖКХ. Сюда он переехал из ХМАО, где был главой Кондинского района. В целом же в органах власти работает с 1997 года. В Тугулым переехал, получив предложение о работе. Предыдущий глава округа Николай Черепанов ушел в отставку после того, как депутаты второй год подряд не приняли его годовой отчет. Этому предшествовал долгий конфликт с местными элитами, которых Черепанов якобы планомерно ограничивал в возможностях. При этом решение депутатов стало полной неожиданностью для губернаторской резиденции — мэр уверял, что договорился со всеми. Фото: telegram-канал Рамиса Искендерова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как и анонсировало URA.RU, пост мэра Тугулыма (Свердловская область), который был вакантным после отставки Николая Черепанова, занял замглавы по ЖКХ Алексей Поздеев, ранее работавший в Ханты-Мансийской автономном округе. Эту информацию URA.RU подтвердил спикер местной думы Олег Онищенко, а также сам Поздеев. «Алексей Николаевич Поздеев был избран большинством голосов — за него проголосовало 13 из 15 депутатов», — рассказал Онищенко. Поздеев работает в тугулымской администрации с 2022 года, с апреля 2023 года в должности замглавы по вопросам ЖКХ. Сюда он переехал из ХМАО, где был главой Кондинского района. В целом же в органах власти работает с 1997 года. В Тугулым переехал, получив предложение о работе. Предыдущий глава округа Николай Черепанов ушел в отставку после того, как депутаты второй год подряд не приняли его годовой отчет. Этому предшествовал долгий конфликт с местными элитами, которых Черепанов якобы планомерно ограничивал в возможностях. При этом решение депутатов стало полной неожиданностью для губернаторской резиденции — мэр уверял, что договорился со всеми.