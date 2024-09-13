Росгвардия уничтожила пять опорных пунктов ВСУ в Курской области

В Курской области подразделения Росгвардии совместно с Минобороны России уничтожили пять опорных пунктов ВСУ, ликвидировав 50 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в ведомстве.
«Полученные в ходе воздушной разведки данные позволили росгвардейцам спланировать и осуществить совместно с подразделениями Минобороны России успешный огневой налет на позиции противника», — написали в посте официального
Спецназовцы с помощью танков Т-72Б3М, ПТРК «Корнет» и минометов 2Б11 уничтожили пять опорных пунктов ВСУ, три станции РЭБ и до 50 человек личного состава. Росгвардейцы также подавили 16 и сбили 9 FPV-дронов противника.
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