Росгвардия уничтожила пять опорных пунктов ВСУ в Курской области

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Снайперы группировки войск «Центр» прикрывают штурмовые подразделения в ходе наступательных действий на Авдеевском направлении, разведчик, разведка, камуфляж, спецназ, сво, военный
Силовики использовали данные воздушной разведки для успешно проведения операции на позиции противника Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области подразделения Росгвардии совместно с Минобороны России уничтожили пять опорных пунктов ВСУ, ликвидировав 50 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в ведомстве.

«Полученные в ходе воздушной разведки данные позволили росгвардейцам спланировать и осуществить совместно с подразделениями Минобороны России успешный огневой налет на позиции противника», — написали в посте официального telegram-канале Росгвардии.

Спецназовцы с помощью танков Т-72Б3М, ПТРК «Корнет» и минометов 2Б11 уничтожили пять опорных пунктов ВСУ, три станции РЭБ и до 50 человек личного состава. Росгвардейцы также подавили 16 и сбили 9 FPV-дронов противника.

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В Курской области подразделения Росгвардии совместно с Минобороны России уничтожили пять опорных пунктов ВСУ, ликвидировав 50 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в ведомстве. «Полученные в ходе воздушной разведки данные позволили росгвардейцам спланировать и осуществить совместно с подразделениями Минобороны России успешный огневой налет на позиции противника», — написали в посте официального telegram-канале Росгвардии. Спецназовцы с помощью танков Т-72Б3М, ПТРК «Корнет» и минометов 2Б11 уничтожили пять опорных пунктов ВСУ, три станции РЭБ и до 50 человек личного состава. Росгвардейцы также подавили 16 и сбили 9 FPV-дронов противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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