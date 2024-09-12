12 сентября 2024

Охотник случайно прострелил голову жителю ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в лесу Березовского района
Инцидент произошел в лесу Березовского района Фото:

В лесу Березовского района охотник случайно прострелил из ружья голову югорчанину, мужчина скончался в больнице. Следственный комитет завел уголовное дело из-за смерти по неосторожности.

«Во время охоты в лесном массиве в Березовском районе 51-летний житель пгт. Березово произвел выстрел из ружья в сторону кустов, не убедившись в отсутствии в зоне выстрелов других людей», — говорится на сайте окружного управления Следкома. Под линию огня попал другой охотник, который получил ранение в голову.

Инцидент случился днем 7 сентября. Пострадавшего госпитализировали, но спустя несколько дней он скончался от травм. Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия и проводят необходимые проверки.

Ранее URA.RU рассказывало, о другом происшествии с охотником, которое тоже случилось в Березовском районе. Тогда мужчина прострелил голову школьнику, который плавал у берега реки. Он перепутал ребенка с гусем.

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В лесу Березовского района охотник случайно прострелил из ружья голову югорчанину, мужчина скончался в больнице. Следственный комитет завел уголовное дело из-за смерти по неосторожности. «Во время охоты в лесном массиве в Березовском районе 51-летний житель пгт. Березово произвел выстрел из ружья в сторону кустов, не убедившись в отсутствии в зоне выстрелов других людей», — говорится на сайте окружного управления Следкома. Под линию огня попал другой охотник, который получил ранение в голову. Инцидент случился днем 7 сентября. Пострадавшего госпитализировали, но спустя несколько дней он скончался от травм. Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия и проводят необходимые проверки. Ранее URA.RU рассказывало, о другом происшествии с охотником, которое тоже случилось в Березовском районе. Тогда мужчина прострелил голову школьнику, который плавал у берега реки. Он перепутал ребенка с гусем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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