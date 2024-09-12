Охотник случайно прострелил голову жителю ХМАО

В лесу Березовского района охотник случайно прострелил из ружья голову югорчанину, мужчина скончался в больнице. Следственный комитет завел уголовное дело из-за смерти по неосторожности.
«Во время охоты в лесном массиве в Березовском районе 51-летний житель пгт. Березово произвел выстрел из ружья в сторону кустов, не убедившись в отсутствии в зоне выстрелов других людей», — говорится на сайте окружного управления Следкома. Под линию огня попал другой охотник, который получил ранение в голову.
Инцидент случился днем 7 сентября. Пострадавшего госпитализировали, но спустя несколько дней он скончался от травм. Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия и проводят необходимые проверки.
Ранее URA.RU рассказывало, о другом происшествии с охотником, которое тоже случилось в Березовском районе. Тогда мужчина прострелил голову школьнику, который плавал у берега реки. Он перепутал ребенка с гусем.
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