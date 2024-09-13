Петербуржец умер после укуса прохожего

Житель Санкт-Петербурга Алексей скончался после того, как прохожий укусил его за средний палец. Из-за укуса у пострадавшего началось острое воспаление, сообщили в telegram-каналах.
«Петербуржец скончался после укуса прохожего — его цапнули за средний палец, и в правой руке началось опасное воспаление», — сообщили в telegram-канале «Mash на Мойке». Там добавили, что Алексей шел мимо детского сада в Красногвардейском районе, увидел мужчину, который, предположительно, совершал неподобающие действия, и сделал ему замечание, а после показал средний палец. Его и укусил встреченный Алексеем мужчина.
По данным канала, сначала пострадавший не посчитал нужным обращаться в больницу, но по прошествии 12 дней ему все же пришлось это сделать. Врачи диагностировали некротизирующую инфекцию и острое воспаление в правой руке. Алексей умер во время операции. Ему был 51 год.
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