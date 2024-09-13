Бакальчук раскрыл отношения с женой после начала конфликта в Wildberries

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что не может увидеться с женой, основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук, потому что она от него «бегает». По его словам, они не встречались уже три месяца.
«Я, к сожалению, Татьяну уже три месяца не вижу. Вот если бы была возможность... Татьяна от меня бегает», — сообщил Владислав Бакальчук на пресс-конференции. Он добавил, что продолжает контактировать с детьми.
Ранее стало известно о разводе Татьяны и Владислава Бакальчук. Основательница Wildberries не хочет раздела маркетплейса, желая остаться его владелицей, а также настаивает на том, чтобы юридически определить, с кем будут жить дети, и обязать Владислава выплачивать алименты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.