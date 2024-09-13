Бакальчук раскрыл отношения с женой после начала конфликта в Wildberries

Сооснователь Wildberries Бакальчук заявил, что не видел жену три месяца
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что не видел жену 3 месяца
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что не видел жену 3 месяца Фото:
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Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что не может увидеться с женой, основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук, потому что она от него «бегает». По его словам, они не встречались уже три месяца. 

«Я, к сожалению, Татьяну уже три месяца не вижу. Вот если бы была возможность... Татьяна от меня бегает», — сообщил Владислав Бакальчук на пресс-конференции. Он добавил, что продолжает контактировать с детьми.

Ранее стало известно о разводе Татьяны и Владислава Бакальчук. Основательница Wildberries не хочет раздела маркетплейса, желая остаться его владелицей, а также настаивает на том, чтобы юридически определить, с кем будут жить дети, и обязать Владислава выплачивать алименты. 

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Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что не может увидеться с женой, основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук, потому что она от него «бегает». По его словам, они не встречались уже три месяца.  «Я, к сожалению, Татьяну уже три месяца не вижу. Вот если бы была возможность... Татьяна от меня бегает», — сообщил Владислав Бакальчук на пресс-конференции. Он добавил, что продолжает контактировать с детьми. Ранее стало известно о разводе Татьяны и Владислава Бакальчук. Основательница Wildberries не хочет раздела маркетплейса, желая остаться его владелицей, а также настаивает на том, чтобы юридически определить, с кем будут жить дети, и обязать Владислава выплачивать алименты. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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