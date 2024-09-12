Бакальчук удивился требованиям жены по разделу имущества

В Москве прошло первое заседание суда по разводу владельцев Wildberries

12 сентября 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

12 сентября состоялось судебное заседание по разводу владельцев Wildberries Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Новость по теме «Рейдерский захват» или развод в семье: что происходит с Wildberries В Савеловском суде Москвы прошло заседание по бракоразводному процессу супружеской четы Бакальчук, являющимися владельцами маркетплейса Wildberries. Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук удивился требованиям своей супруги Татьяны по разделу имущества. Свои мысли по этому поводу он изложил в своем telegram-канале. «Мы изучили материалы дела и, честно говоря, немного удивились. [Татьяна Бакальчук] трижды изменила свои требования по разделу имущества до начала суда. Сначала она требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей. Затем она попросила выплатить более 529 млн рублей за 1% доли и признание за ней права на всю компанию. А в последней версии иска вопрос Wildberries вообще не поднимается — она требует разделить только другое имущество», — написал Владислав Бакальчук в Telegram. По его словам, Татьяна также требовала юридически определить, с кем будут жить дети. Также Владислав добавил, что его хотят обязать выплачивать алименты. Сам Бакальчук еще надеется сохранить брак. Его представители попросили дать суду время на перемирие. Это не первый перенос, передает РАПСИ. Ранее появилась информация о разводе супругов Бакальчук и объединении интернет-магазина Wildberries с компанией Russ. Сооснователь Wildberries заявил, что воспринимает слияние как «рейдерский захват». Однако Татьяна Бакальчук, основательница маркетплейса, утверждала, что ее муж был осведомлен о слиянии, и корень проблемы кроется в их разводе. Она назвала объединение Wildberries и Russ правильным решением, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Савеловском суде Москвы прошло заседание по бракоразводному процессу супружеской четы Бакальчук, являющимися владельцами маркетплейса Wildberries. Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук удивился требованиям своей супруги Татьяны по разделу имущества. Свои мысли по этому поводу он изложил в своем telegram-канале. «Мы изучили материалы дела и, честно говоря, немного удивились. [Татьяна Бакальчук] трижды изменила свои требования по разделу имущества до начала суда. Сначала она требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей. Затем она попросила выплатить более 529 млн рублей за 1% доли и признание за ней права на всю компанию. А в последней версии иска вопрос Wildberries вообще не поднимается — она требует разделить только другое имущество», — написал Владислав Бакальчук в Telegram. По его словам, Татьяна также требовала юридически определить, с кем будут жить дети. Также Владислав добавил, что его хотят обязать выплачивать алименты. Сам Бакальчук еще надеется сохранить брак. Его представители попросили дать суду время на перемирие. Это не первый перенос, передает РАПСИ. Ранее появилась информация о разводе супругов Бакальчук и объединении интернет-магазина Wildberries с компанией Russ. Сооснователь Wildberries заявил, что воспринимает слияние как «рейдерский захват». Однако Татьяна Бакальчук, основательница маркетплейса, утверждала, что ее муж был осведомлен о слиянии, и корень проблемы кроется в их разводе. Она назвала объединение Wildberries и Russ правильным решением, передает RT.