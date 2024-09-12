Суд ХМАО вынес приговор преступнику, который угрожал полицейскому во время следствия

Радужнинский городской суд вынес приговор преступнику, который попался на воровстве, а во время расследования уголовного дела угрожал полицейскому дознавателю. Ему присудили 160 часов исправительных работ и штраф в 30 000 рублей.
«По совокупности преступлений путем полного сложения наказаний назначить [осужденному] окончательное наказание в виде 160 часов обязательных работ со штрафом в размере 30 000 рублей», — сообщается в базе данных суда. Югорчанин осужден по статьям «грабеж» и «угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования».
В феврале осужденный при свидетелях украл алкоголь и сигареты из магазина, за что в отношении него было возбуждено дело по статье «грабеж». Во время следствия югорчанин писал сообщения дознавателю в мессенджере WhatsApp, угрожал ей убийством и физическим насилием, за что и был осуждено по двум статьям УК РФ. По всем преступлениям осужденный признал вину и раскаялся.
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