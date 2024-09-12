12 сентября 2024

Суд ХМАО вынес приговор преступнику, который угрожал полицейскому во время следствия

Суд ХМАО приговорил к обязательным работам жителя, который угрожал полицейскому
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд приговорил к обязательным работам и штрафу преступника, который угрожал полицейскому во время следствия
Суд приговорил к обязательным работам и штрафу преступника, который угрожал полицейскому во время следствия Фото:

Радужнинский городской суд вынес приговор преступнику, который попался на воровстве, а во время расследования уголовного дела угрожал полицейскому дознавателю. Ему присудили 160 часов исправительных работ и штраф в 30 000 рублей.

«По совокупности преступлений путем полного сложения наказаний назначить [осужденному] окончательное наказание в виде 160 часов обязательных работ со штрафом в размере 30 000 рублей», — сообщается в базе данных суда. Югорчанин осужден по статьям «грабеж» и «угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования».

В феврале осужденный при свидетелях украл алкоголь и сигареты из магазина, за что в отношении него было возбуждено дело по статье «грабеж». Во время следствия югорчанин писал сообщения дознавателю в мессенджере WhatsApp, угрожал ей убийством и физическим насилием, за что и был осуждено по двум статьям УК РФ. По всем преступлениям осужденный признал вину и раскаялся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Радужнинский городской суд вынес приговор преступнику, который попался на воровстве, а во время расследования уголовного дела угрожал полицейскому дознавателю. Ему присудили 160 часов исправительных работ и штраф в 30 000 рублей. «По совокупности преступлений путем полного сложения наказаний назначить [осужденному] окончательное наказание в виде 160 часов обязательных работ со штрафом в размере 30 000 рублей», — сообщается в базе данных суда. Югорчанин осужден по статьям «грабеж» и «угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования». В феврале осужденный при свидетелях украл алкоголь и сигареты из магазина, за что в отношении него было возбуждено дело по статье «грабеж». Во время следствия югорчанин писал сообщения дознавателю в мессенджере WhatsApp, угрожал ей убийством и физическим насилием, за что и был осуждено по двум статьям УК РФ. По всем преступлениям осужденный признал вину и раскаялся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...