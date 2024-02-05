05 февраля 2024

В ХМАО фигурант уголовного дела угрожал полицейскому через мессенджер

В ХМАО подозреваемому в краже грозит ответственность за угрозы полицейскому
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемому в краже грозит ответственность за угрозы дознавателю Фото:

Житель Радужного, подозреваемый в краже, угрожал через мессенджер дознавателю, которая занималась предварительным расследованием его уголовного дела. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Будучи фигурантом уголовного дела о краже, он писал угрозы через мессенджер дознавателю из полиции Радужного. Угрожал убийством и причинением физического вреда», — рассказал источник в силовых структурах.

Агентство запросило комментарий в СК ХМАО. В ведомстве URA.RU сообщили, что уголовное дело возбуждено по двум статьям: 296 УК РФ «угроза в связи с производством предварительного следствия» и ст. 294 УК РФ «воспрепятствование производству предварительного следствия».

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина в ХМАО избил полицейского в отделе ОМВД. Суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей.

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Житель Радужного, подозреваемый в краже, угрожал через мессенджер дознавателю, которая занималась предварительным расследованием его уголовного дела. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Будучи фигурантом уголовного дела о краже, он писал угрозы через мессенджер дознавателю из полиции Радужного. Угрожал убийством и причинением физического вреда», — рассказал источник в силовых структурах. Агентство запросило комментарий в СК ХМАО. В ведомстве URA.RU сообщили, что уголовное дело возбуждено по двум статьям: 296 УК РФ «угроза в связи с производством предварительного следствия» и ст. 294 УК РФ «воспрепятствование производству предварительного следствия». Ранее URA.RU сообщало, что мужчина в ХМАО избил полицейского в отделе ОМВД. Суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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