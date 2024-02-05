В ХМАО фигурант уголовного дела угрожал полицейскому через мессенджер

Житель Радужного, подозреваемый в краже, угрожал через мессенджер дознавателю, которая занималась предварительным расследованием его уголовного дела. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Будучи фигурантом уголовного дела о краже, он писал угрозы через мессенджер дознавателю из полиции Радужного. Угрожал убийством и причинением физического вреда», — рассказал источник в силовых структурах.
Агентство запросило комментарий в СК ХМАО. В ведомстве URA.RU сообщили, что уголовное дело возбуждено по двум статьям: 296 УК РФ «угроза в связи с производством предварительного следствия» и ст. 294 УК РФ «воспрепятствование производству предварительного следствия».
Ранее URA.RU сообщало, что мужчина в ХМАО избил полицейского в отделе ОМВД. Суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей.
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