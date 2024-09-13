«Делают тупую работу»: Артемий Лебедев заявил, что ИИ заменит провинциальных журналистов

Дизайнер Лебедев: провинциальные журналисты никому не нужны, их заменит ИИ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Провинциальные журналисты делают "бессмысленную" работу, сообщил дизайнер Артемий Лебедев
Провинциальные журналисты делают "бессмысленную" работу, сообщил дизайнер Артемий Лебедев Фото:

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что ИИ заменит провинциальных журналистов, потому что их работа механическая и бессмысленная. Об этом свидетельствует снижение спроса на таких журналистов.

«Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста», — сообщил Артемий Лебедев выпуске своей новостной программы, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что сейчас снижается спрос на людей, которые делали «тупую бессмысленную» механическую работу, в частности, на провинциальных журналистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что ИИ заменит провинциальных журналистов, потому что их работа механическая и бессмысленная. Об этом свидетельствует снижение спроса на таких журналистов. «Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста», — сообщил Артемий Лебедев выпуске своей новостной программы, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что сейчас снижается спрос на людей, которые делали «тупую бессмысленную» механическую работу, в частности, на провинциальных журналистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...