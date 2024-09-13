«Делают тупую работу»: Артемий Лебедев заявил, что ИИ заменит провинциальных журналистов

Провинциальные журналисты делают "бессмысленную" работу, сообщил дизайнер Артемий Лебедев
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что ИИ заменит провинциальных журналистов, потому что их работа механическая и бессмысленная. Об этом свидетельствует снижение спроса на таких журналистов.
«Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста», — сообщил Артемий Лебедев выпуске своей новостной программы, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что сейчас снижается спрос на людей, которые делали «тупую бессмысленную» механическую работу, в частности, на провинциальных журналистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.