После поручения Путина самолет «Байкал» на УзГА подешевел вдвое

Стоимость производства лайнера теперь составляет 260 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стоимость самолета «Байкал» на Уральском заводе гражданской авиации (УзГА) упала в два раза после окончания Восточного экономического форума (ВЭФ), где президент России Владимир Путин поручил как можно скорее запустить серийное производство техники. Теперь один борт оценивается в 260 миллионов рублей, рассказал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней, самолет подешевел в два раза», — сказал Трутнев в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что цена снизилась с 455 млн до 260 млн рублей.

По его словам, требуемая взлетно-посадочная полоса стала в три раза короче — 1050 метров. «У нас таких полос на Дальнем Востоке всего 33. А все остальные не подходят. На всех остальных никакой «Байкал» сесть не сможет. Вчера [12 сентября] мне сказали, что 350 метров [достаточно]»» — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Путин потребовал ускорить разработку российских пассажирских самолетов. Он добавил, что необходимо ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал» и устроить запуск производства в ближайшее время.

УзГА запланировал сделать 95 легкомоторных самолетов «Байкал» для пассажирских и транспортных перевозок на Дальнем Востоке. Производить лайнеры будут в Екатеринбурге и Комсомольске-на-Амуре. Срок поставки — с 2026-го по 2030 год.