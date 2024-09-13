После поручения Путина самолет «Байкал» на УзГА подешевел вдвое

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МАКС-2021, второй день. Москва, кукурузник, авиация, самолет, байкал, авиасалон, ЛМС-901
Стоимость производства лайнера теперь составляет 260 миллионов рублей Фото:

Стоимость самолета «Байкал» на Уральском заводе гражданской авиации (УзГА) упала в два раза после окончания Восточного экономического форума (ВЭФ), где президент России Владимир Путин поручил как можно скорее запустить серийное производство техники. Теперь один борт оценивается в 260 миллионов рублей, рассказал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней, самолет подешевел в два раза», — сказал Трутнев в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что цена снизилась с 455 млн до 260 млн рублей.

По его словам, требуемая взлетно-посадочная полоса стала в три раза короче — 1050 метров. «У нас таких полос на Дальнем Востоке всего 33. А все остальные не подходят. На всех остальных никакой «Байкал» сесть не сможет. Вчера [12 сентября] мне сказали, что 350 метров [достаточно]»» — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Путин потребовал ускорить разработку российских пассажирских самолетов. Он добавил, что необходимо ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал» и устроить запуск производства в ближайшее время.

УзГА запланировал сделать 95 легкомоторных самолетов «Байкал» для пассажирских и транспортных перевозок на Дальнем Востоке. Производить лайнеры будут в Екатеринбурге и Комсомольске-на-Амуре. Срок поставки — с 2026-го по 2030 год.

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Стоимость самолета «Байкал» на Уральском заводе гражданской авиации (УзГА) упала в два раза после окончания Восточного экономического форума (ВЭФ), где президент России Владимир Путин поручил как можно скорее запустить серийное производство техники. Теперь один борт оценивается в 260 миллионов рублей, рассказал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «Со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней, самолет подешевел в два раза», — сказал Трутнев в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что цена снизилась с 455 млн до 260 млн рублей. По его словам, требуемая взлетно-посадочная полоса стала в три раза короче — 1050 метров. «У нас таких полос на Дальнем Востоке всего 33. А все остальные не подходят. На всех остальных никакой «Байкал» сесть не сможет. Вчера [12 сентября] мне сказали, что 350 метров [достаточно]»» — подчеркнул вице-премьер. Ранее Путин потребовал ускорить разработку российских пассажирских самолетов. Он добавил, что необходимо ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал» и устроить запуск производства в ближайшее время. УзГА запланировал сделать 95 легкомоторных самолетов «Байкал» для пассажирских и транспортных перевозок на Дальнем Востоке. Производить лайнеры будут в Екатеринбурге и Комсомольске-на-Амуре. Срок поставки — с 2026-го по 2030 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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