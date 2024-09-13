Офицер 10 часов сдерживал натиск ВСУ и стал Героем России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Офицер из Якутии десять часов сдерживал атаки ВСУ
Офицер из Якутии десять часов сдерживал атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Офицер из Якутии подполковник Дмитрий Куценко десять часов сдерживал атаки Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. За свой поступок офицер был удостоен звания Героя России.

«Командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты, подполковник Дмитрий Куценко <...> выполнял задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из освобожденных населенных пунктов», — написал Николаев в своем telegram-канале, его сообщение передает «Лента.ру». Более 10 часов военнослужащие под командованием офицера отражали атаки ВСУ.

Дмитрий Куценко был удостоен звания Героя России за проявленное мужество и руководство в бою. Он стал девятым жителем Якутии, удостоенным этой высокой награды с начала специальной военной операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Офицер из Якутии подполковник Дмитрий Куценко десять часов сдерживал атаки Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. За свой поступок офицер был удостоен звания Героя России. «Командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты, подполковник Дмитрий Куценко <...> выполнял задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из освобожденных населенных пунктов», — написал Николаев в своем telegram-канале, его сообщение передает «Лента.ру». Более 10 часов военнослужащие под командованием офицера отражали атаки ВСУ. Дмитрий Куценко был удостоен звания Героя России за проявленное мужество и руководство в бою. Он стал девятым жителем Якутии, удостоенным этой высокой награды с начала специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...