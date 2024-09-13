Офицер 10 часов сдерживал натиск ВСУ и стал Героем России

Офицер из Якутии подполковник Дмитрий Куценко десять часов сдерживал атаки Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев. За свой поступок офицер был удостоен звания Героя России.
«Командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты, подполковник Дмитрий Куценко <...> выполнял задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из освобожденных населенных пунктов», — написал Николаев в своем telegram-канале, его сообщение передает «Лента.ру». Более 10 часов военнослужащие под командованием офицера отражали атаки ВСУ.
Дмитрий Куценко был удостоен звания Героя России за проявленное мужество и руководство в бою. Он стал девятым жителем Якутии, удостоенным этой высокой награды с начала специальной военной операции.
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