«Наш выход»: Россия и Украина обменялись пленными

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Соревнования «Вызов». Екатеринбург , силовики, соревнования, учения, военные, армия россии, вызов 2024
Состоялся второй обмен военнопленными за последние три недели Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Обмен прошел под эгидой общественного движения «Наш Выход».

«Это крупный обмен, и он все еще продолжается, списки всех вернувшихся домой военнослужащих армии России мы опубликуем», — говорится в публикации telegram-канала движения. Этот обмен стал вторым за последние три недели и также касался военнопленных с курского направления.

Родственники военнослужащих, которые сегодня были обменяны, уже информированы о возвращении. 13 сентября Владимир Зеленский сообщил, что на Украину вернулись 49 военнопленных.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Обмен прошел под эгидой общественного движения «Наш Выход». «Это крупный обмен, и он все еще продолжается, списки всех вернувшихся домой военнослужащих армии России мы опубликуем», — говорится в публикации telegram-канала движения. Этот обмен стал вторым за последние три недели и также касался военнопленных с курского направления. Родственники военнослужащих, которые сегодня были обменяны, уже информированы о возвращении. 13 сентября Владимир Зеленский сообщил, что на Украину вернулись 49 военнопленных. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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