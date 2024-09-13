«Наш выход»: Россия и Украина обменялись пленными

13 сентября 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Состоялся второй обмен военнопленными за последние три недели Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Обмен прошел под эгидой общественного движения «Наш Выход». «Это крупный обмен, и он все еще продолжается, списки всех вернувшихся домой военнослужащих армии России мы опубликуем», — говорится в публикации telegram-канала движения. Этот обмен стал вторым за последние три недели и также касался военнопленных с курского направления. Родственники военнослужащих, которые сегодня были обменяны, уже информированы о возвращении. 13 сентября Владимир Зеленский сообщил, что на Украину вернулись 49 военнопленных.



Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Обмен прошел под эгидой общественного движения «Наш Выход». «Это крупный обмен, и он все еще продолжается, списки всех вернувшихся домой военнослужащих армии России мы опубликуем», — говорится в публикации telegram-канала движения. Этот обмен стал вторым за последние три недели и также касался военнопленных с курского направления. Родственники военнослужащих, которые сегодня были обменяны, уже информированы о возвращении. 13 сентября Владимир Зеленский сообщил, что на Украину вернулись 49 военнопленных. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.