«Наш выход»: Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Обмен прошел под эгидой общественного движения «Наш Выход».
«Это крупный обмен, и он все еще продолжается, списки всех вернувшихся домой военнослужащих армии России мы опубликуем», — говорится в публикации telegram-канала движения. Этот обмен стал вторым за последние три недели и также касался военнопленных с курского направления.
Родственники военнослужащих, которые сегодня были обменяны, уже информированы о возвращении. 13 сентября Владимир Зеленский сообщил, что на Украину вернулись 49 военнопленных.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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