Свердловских участников СВО освободили от выплаты миллиардного долга

Свердловские участники СВО получили отсрочку по долгам на 970 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти десять тысяч долгов военнослужащих отсрочили Фото:

Судебные приставы приостановили более 9,5 тысячи дел по долгам участников спецоперации РФ на Украине из Свердловской области на 970 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ ФССП России.

«Всего с начала 2024 года ГУ ФССП России по Свердловской области было приостановлено более 9500 исполнительных производств в отношении участников СВО на сумму более 970 млн рублей», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что в структурных подразделениях данная категория граждан принимается вне очереди.

Ранее URA.RU писало, что судебные приставы предлагают должникам службу по контракту в зоне спецоперации, чтобы получить отсрочку по выплате долга. На приеме должники могут сразу же подписать согласие или отказ.

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Судебные приставы приостановили более 9,5 тысячи дел по долгам участников спецоперации РФ на Украине из Свердловской области на 970 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ ФССП России. «Всего с начала 2024 года ГУ ФССП России по Свердловской области было приостановлено более 9500 исполнительных производств в отношении участников СВО на сумму более 970 млн рублей», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что в структурных подразделениях данная категория граждан принимается вне очереди. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы предлагают должникам службу по контракту в зоне спецоперации, чтобы получить отсрочку по выплате долга. На приеме должники могут сразу же подписать согласие или отказ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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