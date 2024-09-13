Свердловских участников СВО освободили от выплаты миллиардного долга

Свердловские участники СВО получили отсрочку по долгам на 970 млн рублей

13 сентября 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Почти десять тысяч долгов военнослужащих отсрочили Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Судебные приставы приостановили более 9,5 тысячи дел по долгам участников спецоперации РФ на Украине из Свердловской области на 970 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ ФССП России. «Всего с начала 2024 года ГУ ФССП России по Свердловской области было приостановлено более 9500 исполнительных производств в отношении участников СВО на сумму более 970 млн рублей», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что в структурных подразделениях данная категория граждан принимается вне очереди. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы предлагают должникам службу по контракту в зоне спецоперации, чтобы получить отсрочку по выплате долга. На приеме должники могут сразу же подписать согласие или отказ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы приостановили более 9,5 тысячи дел по долгам участников спецоперации РФ на Украине из Свердловской области на 970 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ ФССП России. «Всего с начала 2024 года ГУ ФССП России по Свердловской области было приостановлено более 9500 исполнительных производств в отношении участников СВО на сумму более 970 млн рублей», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что в структурных подразделениях данная категория граждан принимается вне очереди. Ранее URA.RU писало, что судебные приставы предлагают должникам службу по контракту в зоне спецоперации, чтобы получить отсрочку по выплате долга. На приеме должники могут сразу же подписать согласие или отказ.