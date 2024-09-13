Свердловских участников СВО освободили от выплаты миллиардного долга

Судебные приставы приостановили более 9,5 тысячи дел по долгам участников спецоперации РФ на Украине из Свердловской области на 970 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ ФССП России.
«Всего с начала 2024 года ГУ ФССП России по Свердловской области было приостановлено более 9500 исполнительных производств в отношении участников СВО на сумму более 970 млн рублей», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что в структурных подразделениях данная категория граждан принимается вне очереди.
Ранее URA.RU писало, что судебные приставы предлагают должникам службу по контракту в зоне спецоперации, чтобы получить отсрочку по выплате долга. На приеме должники могут сразу же подписать согласие или отказ.
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