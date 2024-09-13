Зейналова заявила о завершении журналистской карьеры

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Ирада Зейналова больше не будет работать журналистом Фото:

Российская телеведущая Ирада Зейналова завершает журналистскую карьеру. В воскресенье, 15 сентября, она выйдет в эфир в последний раз.

«Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями», — сказала Зейналова в разговоре с РИА Новости, отметив преданность своих поклонников.

Ранее президент России Владимир Путин назначил российскую телеведущую Ираду Зейналову послом Республики Маврикий. Вместе с тем, глава государства освободил с этой должности Константина Климовского.

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Российская телеведущая Ирада Зейналова завершает журналистскую карьеру. В воскресенье, 15 сентября, она выйдет в эфир в последний раз. «Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями», — сказала Зейналова в разговоре с РИА Новости, отметив преданность своих поклонников. Ранее президент России Владимир Путин назначил российскую телеведущую Ираду Зейналову послом Республики Маврикий. Вместе с тем, глава государства освободил с этой должности Константина Климовского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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