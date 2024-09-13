Зейналова заявила о завершении журналистской карьеры

Ирада Зейналова больше не будет работать журналистом
Российская телеведущая Ирада Зейналова завершает журналистскую карьеру. В воскресенье, 15 сентября, она выйдет в эфир в последний раз.
«Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями», — сказала Зейналова в разговоре с РИА Новости, отметив преданность своих поклонников.
Ранее президент России Владимир Путин назначил российскую телеведущую Ираду Зейналову послом Республики Маврикий. Вместе с тем, глава государства освободил с этой должности Константина Климовского.
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