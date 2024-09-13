Зейналова заявила о завершении журналистской карьеры

13 сентября 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Ирада Зейналова больше не будет работать журналистом Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Российская телеведущая Ирада Зейналова завершает журналистскую карьеру. В воскресенье, 15 сентября, она выйдет в эфир в последний раз. «Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями», — сказала Зейналова в разговоре с РИА Новости, отметив преданность своих поклонников. Ранее президент России Владимир Путин назначил российскую телеведущую Ираду Зейналову послом Республики Маврикий. Вместе с тем, глава государства освободил с этой должности Константина Климовского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская телеведущая Ирада Зейналова завершает журналистскую карьеру. В воскресенье, 15 сентября, она выйдет в эфир в последний раз. «Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями», — сказала Зейналова в разговоре с РИА Новости, отметив преданность своих поклонников. Ранее президент России Владимир Путин назначил российскую телеведущую Ираду Зейналову послом Республики Маврикий. Вместе с тем, глава государства освободил с этой должности Константина Климовского.