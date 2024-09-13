Екатеринбуржцы Денис и Валерия решили заключить брак в необычном месте. Церемонию бракосочетания паре провели сотрудники музея «Дом Поклевских-Козелл» в образах Петра I и Екатерины II среди экспонатов, посвященных династии Романовых.
Как рассказал URA.RU 24-летний Денис, участник СВО, он вместе со своей девушкой хотел устроить свадьбу в красивом, наполненном историей месте. Выбор пал на дом Поклевских-Козелл, который также известен как краеведческий музей.
Ради свадьбы молодому человеку предоставили отпуск. Скрепили свою любовь екатеринбуржцы в торжественном зале имени Великого Князя Михаила Николаевича. В трогательной обстановке, в окружении родных и близких, молодожены обменялись обручальными кольцами, станцевали первый свадебный танец и завершили торжество супружеским поцелуем.
Денис и Валерия не первая пара, которая решила заключить брак в историческом месте. Накануне учительница русского языка Софья и ювелир Роман поженились в усадьбе ротмистра Переяславцева, где открылся обновленный Дворец бракосочетания, который восстанавливал «Деловой дом на Архиерейской». Как он выглядит внутри — в материале URA.RU.
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