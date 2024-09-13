Как выглядит самый красивый ЗАГС Екатеринбурга. Фото

Во Дворце бракосочетания екатеринбуржцев ждет три свадебных зала
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ЗАГС.Екатеринбург, интерьер, двери
Залы очень светлые, так что фотографии со свадьбы точно получатся красивыми Фото:

Свадьба — важный день в жизни любой пары, и выбор места для бракосочетания играет весомую роль. Чтобы сделать день особенным, можно отправиться в один из самых красивых ЗАГСов Екатеринбурга. URA.RU показывает кадры из Дворца бракосочетания, который не имеет аналогов в регионе.

Дворец на Карла Либкнехта, 3 стал первым ЗАГСом, который расположился в историческом здании — в усадьбе ротмистра Переяславцева. Здесь появились три зала для свадебных торжеств: голубой — самый большой, в нем в XIX веке проводили балы, зеленый — средний по размеру, и бежевый — адаптирован для маломобильных групп: находится на первом этаже и есть пандус. Все помещения наполнены светом, на стенах и потолках красуется оригинальная лепнина.

Привести себя в порядок влюбленные могут в комнатах для подготовки к церемонии: в них есть стулья, столики и зеркала. После торжественного бракосочетания пару и гостей приглашают в фуршетный зал и к фотозонам.

Попасть в один из самых красивых ЗАГСов региона может любой. Нужно подать заявление на портале Госуслуг или в самом Дворце. Также можно перевести уже поданное заявление из любого отдела ЗАГС. Заключают союзы со вторника по субботу.

Усадьба ротмистра Переяславцева превратилась из темного и заброшенного в светлый и просторный особняк за три года благодаря «Деловому дому на Архиерейской». На восстановление ушло более 160 млн рублей. Также во Дворце планируют проводить официальные торжества, связанные с чествованием семей.

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Свадьба — важный день в жизни любой пары, и выбор места для бракосочетания играет весомую роль. Чтобы сделать день особенным, можно отправиться в один из самых красивых ЗАГСов Екатеринбурга. URA.RU показывает кадры из Дворца бракосочетания, который не имеет аналогов в регионе. Дворец на Карла Либкнехта, 3 стал первым ЗАГСом, который расположился в историческом здании — в усадьбе ротмистра Переяславцева. Здесь появились три зала для свадебных торжеств: голубой — самый большой, в нем в XIX веке проводили балы, зеленый — средний по размеру, и бежевый — адаптирован для маломобильных групп: находится на первом этаже и есть пандус. Все помещения наполнены светом, на стенах и потолках красуется оригинальная лепнина. Привести себя в порядок влюбленные могут в комнатах для подготовки к церемонии: в них есть стулья, столики и зеркала. После торжественного бракосочетания пару и гостей приглашают в фуршетный зал и к фотозонам. Попасть в один из самых красивых ЗАГСов региона может любой. Нужно подать заявление на портале Госуслуг или в самом Дворце. Также можно перевести уже поданное заявление из любого отдела ЗАГС. Заключают союзы со вторника по субботу. Усадьба ротмистра Переяславцева превратилась из темного и заброшенного в светлый и просторный особняк за три года благодаря «Деловому дому на Архиерейской». На восстановление ушло более 160 млн рублей. Также во Дворце планируют проводить официальные торжества, связанные с чествованием семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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