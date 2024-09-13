Риелтор рассказала, как повышение ключевой ставки скажется на стоимости ипотеки

Перескокова: есть шанс подорожания ипотеки после повышения ключевой ставки

13 сентября 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Перескокова отметила, что спрос и цены на квартиры не изменятся Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стоимость ипотеки может вырасти после повышение ключевой ставки. Об этом рассказала риелтор Наталья Перескокова. «Уже сейчас рыночная стоимость ипотеки составляет от 20 до 22%. Есть большая вероятность, что она станет еще выше», — сообщила Перескокова в разговоре с «Ридусом». По ее словам, спрос и цены на квартиры не изменятся, так как рынок недвижимости в России находится «в состоянии отложенного спроса». Людям, у которых есть сбережения, лучше покупать квартиру именно сейчас, отмечает риелтор. Перескокова считает, что, когда ставка по ипотеке понизится, спрос и цены на квартиры резко повысятся. По ее словам, сейчас выгоднее всего покупать недвижимость, а не вкладывать деньги в банки. Ранее пресс-служба Центрального Банка России сообщила о повышении ключевой ставки с 18% до 19%. Такое решение было принято из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость ипотеки может вырасти после повышение ключевой ставки. Об этом рассказала риелтор Наталья Перескокова. «Уже сейчас рыночная стоимость ипотеки составляет от 20 до 22%. Есть большая вероятность, что она станет еще выше», — сообщила Перескокова в разговоре с «Ридусом». По ее словам, спрос и цены на квартиры не изменятся, так как рынок недвижимости в России находится «в состоянии отложенного спроса». Людям, у которых есть сбережения, лучше покупать квартиру именно сейчас, отмечает риелтор. Перескокова считает, что, когда ставка по ипотеке понизится, спрос и цены на квартиры резко повысятся. По ее словам, сейчас выгоднее всего покупать недвижимость, а не вкладывать деньги в банки. Ранее пресс-служба Центрального Банка России сообщила о повышении ключевой ставки с 18% до 19%. Такое решение было принято из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления.