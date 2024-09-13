Риелтор рассказала, как повышение ключевой ставки скажется на стоимости ипотеки

Стоимость ипотеки может вырасти после повышение ключевой ставки. Об этом рассказала риелтор Наталья Перескокова.
«Уже сейчас рыночная стоимость ипотеки составляет от 20 до 22%. Есть большая вероятность, что она станет еще выше», — сообщила Перескокова в разговоре с «Ридусом». По ее словам, спрос и цены на квартиры не изменятся, так как рынок недвижимости в России находится «в состоянии отложенного спроса».
Людям, у которых есть сбережения, лучше покупать квартиру именно сейчас, отмечает риелтор. Перескокова считает, что, когда ставка по ипотеке понизится, спрос и цены на квартиры резко повысятся. По ее словам, сейчас выгоднее всего покупать недвижимость, а не вкладывать деньги в банки.
Ранее пресс-служба Центрального Банка России сообщила о повышении ключевой ставки с 18% до 19%. Такое решение было принято из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления.
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