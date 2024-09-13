Wildberries высмеяла «экстрасенсорные способности» Бакальчука

Wildberries опровергли заявление Бакальчука о предстоящих сложностях в бизнесе
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В Wildberries заявили об отсутствии проблем со складами
В Wildberries заявили об отсутствии проблем со складами Фото:
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В Wildberries опровергли заявление Владислава Бакальчука о предстоящих сложностях в бизнесе компании. Об этом компания сообщила URA.RU в официальном комментарии. Там же пошутили, что удивлены «экстрасенсорными способностями» Бакальчука.

«Информация не соответствует действительности. С удивлением узнали, что Владислав Бакальчук обладает экстрасенсорными способностями и может предсказать какие-либо сложности у компаний, в которых он не работает», — говорится в заявлении пресс-службы. В ответ на распространенные утверждения Wildberries подчеркивает свои успехи в оптимизации бизнес-процессов и развитии складской инфраструктуры.

В компании заявили, что они активно развиваются, оптимизируя бизнес-процессы и сокращая средний срок доставки. Кроме того, ритейлер инвестирует в расширение складской инфраструктуры.

Ранее Владислав Бакальчук заявил, что у Wildberries в скором времени начнутся проблемы с доставками. По его мнению, затруднения будут связаны с приостановкой строительства складских помещений.

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В Wildberries опровергли заявление Владислава Бакальчука о предстоящих сложностях в бизнесе компании. Об этом компания сообщила URA.RU в официальном комментарии. Там же пошутили, что удивлены «экстрасенсорными способностями» Бакальчука. «Информация не соответствует действительности. С удивлением узнали, что Владислав Бакальчук обладает экстрасенсорными способностями и может предсказать какие-либо сложности у компаний, в которых он не работает», — говорится в заявлении пресс-службы. В ответ на распространенные утверждения Wildberries подчеркивает свои успехи в оптимизации бизнес-процессов и развитии складской инфраструктуры. В компании заявили, что они активно развиваются, оптимизируя бизнес-процессы и сокращая средний срок доставки. Кроме того, ритейлер инвестирует в расширение складской инфраструктуры. Ранее Владислав Бакальчук заявил, что у Wildberries в скором времени начнутся проблемы с доставками. По его мнению, затруднения будут связаны с приостановкой строительства складских помещений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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