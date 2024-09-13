Мэр Белоярского района Сергей Маненков побывал на свадьбе у пары вахтовиков, которых он сам сосватал накануне Дня строителя. Глава района подарил молодоженам сервиз и набор постельного белья. Об этом Маненков рассказал в своем telegram-канале.
«Мне очень приятно, что именно город Белоярский стал местом рождения этой замечательной молодой семьи. Поздравили Михаила и Валентину с рождением семьи. Пожелали любви, искренности, уважения и доверия, чтобы их семья была счастливой, дружной и крепкой. Подарили молодоженам набор постельного белья и столовый набор посуды», — поделился Маненков. Он также организовал для свадьбы выступление музыканта.
Глава Белоярского района сосватала пару, приехавшую из Башкирии, в канун Дня строителя. Жених прямо на стройке смастерил кольцо из медной проволоки и сделал предложение невесте. Молодожены пообещали Маненкову стать многодетной семьей.
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