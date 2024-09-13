CNN: США велели Украине бить по России ракетами ACATMS «максимально эффективно»

13 сентября 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Переданные Украине ракеты ATACMS должны быть использованы «максимально эффективно», по мнению США Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США призывают Украину использовать переданные дальнобойные ракеты ATACMS на территории Российской Федерации с максимальной эффективностью, избегая целей, не имеющих стратегической важности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники. «У министерства обороны имеется ограниченный запас систем большой дальности, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с максимальной эффективностью, а не направлять на разрозненные цели в России», — пишет CNN. По данным телеканала, американские власти настаивают на том, чтобы украинская сторона концентрировала удары по объектам, которые вносят значимый вклад в операционную способность российских войск. В дополнение к этому, США обращают внимание на необходимость избегать применения ракет по целям в России, которые не несут в себе стратегического значения. Один американский чиновник на условиях анонимности упомянул, что особенно эффективным будет использование ATACMS для атак на Крым и базирующийся там российский флот. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь РФ будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с Россией. Глава государства добавил, что речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США призывают Украину использовать переданные дальнобойные ракеты ATACMS на территории Российской Федерации с максимальной эффективностью, избегая целей, не имеющих стратегической важности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники. «У министерства обороны имеется ограниченный запас систем большой дальности, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с максимальной эффективностью, а не направлять на разрозненные цели в России», — пишет CNN. По данным телеканала, американские власти настаивают на том, чтобы украинская сторона концентрировала удары по объектам, которые вносят значимый вклад в операционную способность российских войск. В дополнение к этому, США обращают внимание на необходимость избегать применения ракет по целям в России, которые не несут в себе стратегического значения. Один американский чиновник на условиях анонимности упомянул, что особенно эффективным будет использование ATACMS для атак на Крым и базирующийся там российский флот. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь РФ будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с Россией. Глава государства добавил, что речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства.