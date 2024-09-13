Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения квартиры в Троицке

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения перекрытий квартиры Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения перекрытий и стены квартиры в Троицке Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту в СУ СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. возбудить уголовное дело и представить доклад», — отметили в пресс-службе ведомства.

Несущая стена в квартире 85-летней жительницы Троицка обрушилась в ночь на 12 сентября. Перед инцидентом пенсионерка позвонила родным и пожаловалась на трясущиеся стены. Ее успели забрать из квартиры за несколько минут до падения плиты. Видео обрушившихся перекрытий опубликовали в региональной Поисково-спасательной службе, на место ЧП выехал прокурор Дмитрий Иванов. Эксперты решат, требуется ли расселение всего дома.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения перекрытий и стены квартиры в Троицке Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту в СУ СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. возбудить уголовное дело и представить доклад», — отметили в пресс-службе ведомства. Несущая стена в квартире 85-летней жительницы Троицка обрушилась в ночь на 12 сентября. Перед инцидентом пенсионерка позвонила родным и пожаловалась на трясущиеся стены. Ее успели забрать из квартиры за несколько минут до падения плиты. Видео обрушившихся перекрытий опубликовали в региональной Поисково-спасательной службе, на место ЧП выехал прокурор Дмитрий Иванов. Эксперты решат, требуется ли расселение всего дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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