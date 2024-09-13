Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения квартиры в Троицке

13 сентября 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения перекрытий квартиры Фото: Следственный комитет РФ Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения перекрытий и стены квартиры в Троицке Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту в СУ СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. возбудить уголовное дело и представить доклад», — отметили в пресс-службе ведомства. Несущая стена в квартире 85-летней жительницы Троицка обрушилась в ночь на 12 сентября. Перед инцидентом пенсионерка позвонила родным и пожаловалась на трясущиеся стены. Ее успели забрать из квартиры за несколько минут до падения плиты. Видео обрушившихся перекрытий опубликовали в региональной Поисково-спасательной службе, на место ЧП выехал прокурор Дмитрий Иванов. Эксперты решат, требуется ли расселение всего дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения перекрытий и стены квартиры в Троицке Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту в СУ СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. возбудить уголовное дело и представить доклад», — отметили в пресс-службе ведомства. Несущая стена в квартире 85-летней жительницы Троицка обрушилась в ночь на 12 сентября. Перед инцидентом пенсионерка позвонила родным и пожаловалась на трясущиеся стены. Ее успели забрать из квартиры за несколько минут до падения плиты. Видео обрушившихся перекрытий опубликовали в региональной Поисково-спасательной службе, на место ЧП выехал прокурор Дмитрий Иванов. Эксперты решат, требуется ли расселение всего дома.