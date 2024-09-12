В Троицке расселяют жильцов подъезда, где ночью рухнула стена

В Троицке Челябинской области расселяют жильцов подъезда, где в ночь на 12 сентября в квартире пенсионерки рухнула стена. Необходимо ли расселять дом покажет экспертиза, сообщили URA.RU в администрации городского округа.
«Заключается договор с организацией, которая проведет обследование и выдаст заключение о необходимости расселения или проведения ремонта. Жильцам пострадавшего подъезда предложен маневренный жилфонд. Введен режим повышенной готовности», — сообщили URA.RU в мэрии.
Несущая плита обрушилась в квартире 85-летней челябинки ночью. За пару минут до инцидента женщину забрала из дома дочь. Прокуратура организовала проверку, а позже появилось видео последствий обрушения.
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