В Троицке расселяют жильцов подъезда, где ночью рухнула стена

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Обстановка на месте крушения самолета в Коломенском районе Московской области. 12 июля 2024, мчс, чп, штаб мчс
На месте продолжают работать сотрудники МЧС Фото:

В Троицке Челябинской области расселяют жильцов подъезда, где в ночь на 12 сентября в квартире пенсионерки рухнула стена. Необходимо ли расселять дом покажет экспертиза, сообщили URA.RU в администрации городского округа.

«Заключается договор с организацией, которая проведет обследование и выдаст заключение о необходимости расселения или проведения ремонта. Жильцам пострадавшего подъезда предложен маневренный жилфонд. Введен режим повышенной готовности», — сообщили URA.RU в мэрии.

Несущая плита обрушилась в квартире 85-летней челябинки ночью. За пару минут до инцидента женщину забрала из дома дочь. Прокуратура организовала проверку, а позже появилось видео последствий обрушения.

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В Троицке Челябинской области расселяют жильцов подъезда, где в ночь на 12 сентября в квартире пенсионерки рухнула стена. Необходимо ли расселять дом покажет экспертиза, сообщили URA.RU в администрации городского округа. «Заключается договор с организацией, которая проведет обследование и выдаст заключение о необходимости расселения или проведения ремонта. Жильцам пострадавшего подъезда предложен маневренный жилфонд. Введен режим повышенной готовности», — сообщили URA.RU в мэрии. Несущая плита обрушилась в квартире 85-летней челябинки ночью. За пару минут до инцидента женщину забрала из дома дочь. Прокуратура организовала проверку, а позже появилось видео последствий обрушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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