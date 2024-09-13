Reuters: ЕК предложила три способа продлить заморозку российских активов

Европейская комиссия предложила три новых метода продления санкций в отношении активов Центрального банка России. Об этом сообщили дипломаты ЕС.
«Европейская комиссия представила послам ЕС три новых варианта продления периода возобновления санкций, охватывающих активы Центрального банка России», — заявили дипломаты, их слова передает агентство Reuters. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает продление заморозки активов на пять лет с возможностью пересмотра каждые 12 месяцев.
Ранее Дмитрий Биричевский, руководитель департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации, заявил, что в случае официального начала изъятия российских доходов через замороженные активы со стороны западных стран, Россия ответит взаимными мерами. По его словам, эти ответные шаги окажут существенное влияние на страны Запада.
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